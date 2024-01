Brasil vence Equador e se classifica de forma antecipada ao quadrangular final do Pré-Olímpico

A- A+

A atuação, mais uma vez, esteve longe de ser das melhores, mas o Brasil segue com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico. Na tarde desta segunda-feira (29), a Seleção derrotou o Equador, por 2x1, no Brigido Iniarte, em Caracas, e garantiu classificação de forma antecipada ao quadrangular final do torneio. Com o placar, a equipe de Ramon Menezes chegou aos nove pontos e não pode ser mais ultrapassada no Grupo A. Vice-líderes, os equatorianos estacionaram nos sete pontos, mas já fizeram os quatro jogos. Na quinta-feira (1), o Brasil fecha a fase de grupos contra a dona da casa, Venezuela, às 20h.

Diante do forte calor em Caracas, o Brasil até foi superior ao Equador durante a primeira etapa, mas esteve longe de criar grandes chances para abrir o placar. Com ou sem a bola, a Seleção pouco agrediu os equatorianos. A oportunidade mais clara de gol aconteceu com Endrick, aos 19 minutos. Após cruzamento de Alexsander, o atacante do Palmeiras cabeceou à esquerda da meta defendida por Villa. Abusando dos lançamentos, o Equador sequer colocou Mycael para trabalhar.

Na volta do intervalo, Ramon Menezes lançou Gabriel Pec na vaga de Maurício, deixando o Brasil ainda mais ofensivo em campo. A modificação até que surtiu efeito. A equipe verde-amarela passou a frequentar ainda mais o campo defensivo adversário. Contudo, não contava com um golpe de sorte do Equador.

Na melhor chegada equatoriana, Patrik Mercado finalizou de fora da área. A bola desviou em Arthur Chaves e enganou Mycael, morrendo no fundo das redes, aos 13 minutos. Foi o primeiro tento sofrido pelo Brasil na competição.

A resposta brasileira, entretanto, foi rápida. Seis minutos mais tarde, em sua última jogada antes de dar vaga a Marquinhos, Endrick recebeu a bola na área, protegeu do zagueiro e chutou cruzado. Por trás da marcação, Marlon Gomes apareceu de surpresa para deixar tudo igual.

O empate animou ainda mais o time brasileiro. Primeiro, Pec deu bom passe para John Kennedy, que chutou para fora. Em seguida, recém-acionado no jogo, Gabriel Pirani virou o placar. O camisa 7 recebeu de Khellven e precisou tentar duas vezes até, de canhota, vencer o goleiro e deixar o Brasil em vantagem.

Pré-Olímpico

O Pré-Olímpico de futebol é disputado com dois grupos de cinco equipes. Os dois melhores de cada chave formam um novo quadrangular. Todos os classificados se enfrentam em turno único e definem as duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris.

Veja também

Vôlei Recife Vôlei começa 'Semana Curitiba' de olho na liderança da Superliga B