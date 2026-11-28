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basquete Brasil vence Estados Unidos de virada e fica a um passo da Copa do Mundo de basquete Seleção masculina leva a melhor em duelo decidido nos últimos segundos no Ibirapuera e pode garantir vaga no Mundial de 2027 na segunda-feira, contra o México

Retornando ao Ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, após 42 anos, a seleção brasileira masculina de basquete se aproximou de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2027.

Com o apoio da torcida, o Brasil derrotou os Estados Unidos por 92 a 88, de virada, nesta sexta-feira, pelas eliminatórias da competição.

Depois de um primeiro tempo desfavorável, a equipe brasileira cresceu na partida a partir do terceiro quarto e buscou a virada diante dos americanos.

O confronto foi decidido nos últimos segundos, para festa da torcida no Ibirapuera.

Yago, Lucas Dias, Vítor Benite e Gabriel Jaú foram os destaques da seleção brasileira no triunfo sobre uma das principais potências do basquete mundial — composta por atletas que atuam na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Com o resultado, o Brasil precisa de apenas mais uma vitória para garantir sua presença na Copa do Mundo de 2027. A seleção volta à quadra na segunda-feira, novamente no Ibirapuera, para enfrentar o México.

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