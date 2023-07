A- A+

Basquete Brasil vence EUA e termina primeira fase da Copa América de Basquete com 100% de aproveitamento Brasileiras voltam à quadra na próxima sexta-feira (07), para a disputa das quartas de final do torneio

A Seleção Brasileira Feminina de basquete continua em boa fase na disputa da Copa América. Na disputa do quarto jogo da equipe, mais uma vitória para as brasileiras, que venceram os Estados Unidos pelo placar de 67 x 54, nesta terça-feira (04). O torneio disputado em Léon, no México, dá vaga para a disputa do Pré-Olímpico Mundial.

O jogo começou bem equilibrado, com ambas equipes mantendo um aproveitamento nas cestas de quadra bem parecido. Apenas no segundo quarto que as brasileiras conseguiram abrir vantagem e finalizaram o primeiro tempo com 10 pontos na frente.

Na volta do intervalo, as americanas conseguiram baixar a diferença em menos dos dois dígitos em alguns momentos do terceiro quarto. Porém, no último quarto da partida o Brasil voltou a abrir vantagem e controlou o resultado.

Destaque da partida, Tainá Paixão foi a cestinha com 23 pontos e ainda anotou quatro rebotes e três assistências. A ala Kamila Silva também teve atuação de destaque com 10 pontos e seis rebotes.

Fase final

Garantidas na próxima fase desde a rodada passada e com a liderança assegurada, as brasileiras voltam à quadra na próxima sexta-feira (07). As adversárias serão as quarto colocadas do Grupo B, que até o momento é a seleção mexicana, anfitriãs do torneio.

