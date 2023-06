A- A+

Vôlei Brasil vence Holanda e consegue a primeira vitória na Liga das Nações 2023 de vôlei Brasileiras superaram as holandesas por 3 sets a 0, em Nagoya, no Japão

A seleção brasileira feminina conseguiu a primeira vitória na Liga das Nações 2023. Nesta quinta-feira (1), o Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/21), em Nagoya, no Japão. A equipe do treinador José Roberto Guimarães contou com grande atuação da ponteira Ana Cristina, maior pontuadora do confronto, com 23 pontos. As atacantes Julia Bergmann e Kisy também se destacaram, com 13 e 11 acertos, respectivamente.

Ana Cristina, ponteira, com 23 pontos (20 de ataque, dois de boqueio e um de saque), comentou sobre a partida.

“Foi um jogo muito importante, a nossa primeira vitória na Liga das Nações. Jogamos como uma equipe e nos superamos nos momentos de dificuldade. Sabíamos que não seria um jogo fácil e estamos crescendo a cada dia. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, dessa família. Agora é focar nos próximos jogos”.

O Brasil jogou com Macris, Kisy, Ana Cristina, Julia Bergmann, Diana e Carol. Líbero – Natinha. Entraram – Maiara Basso e Lorena

A seleção feminina volta à quadra na madrugada do próximo sábado (3), às 0h40, contra a República Dominicana.

A partida coloca frente a frente jogadoras que juntas brilharam na última edição da Superliga 1X BET. Na campanha do título do Dentil/Praia Clube, a central Carol e a ponteira/oposta Tainara, do Brasil, e as irmãs Martinez, Jineiry e Brayelin, da República Dominicana, foram destaques do time de Uberlândia (MG). Neste sábado, elas estarão em lados opostos, mas a amizade ficou para a vida.

“Vai ser um jogo difícil. A Brayelin e a Jineiry evoluíram bastante nos últimos anos. Tenho um carinho grande por elas. As duas se tornaram minhas amigas, conheço a família delas e brincamos que formamos uma família. Tenho plano de visitá-las na República Dominicana, mas jogo é jogo. Queremos muito essa vitória. A Peña também fez uma grande Superliga. Vai ser um jogo interessante, mas confio no nosso time”, afirmou Carol.

LIGA DAS NAÇÕES:

31/05 – Brasil 2 x 3 China (23/25, 25/22, 20/25, 25/20 e 12/15)

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/23, 25/23 e 25/21)

03/06 – Brasil x República Dominicana, às 0h40 (horário de Brasília) – sportv 2

04/06 – Brasil x Croácia, às 0h40 (horário de Brasília) – sportv 2

