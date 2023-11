A- A+

Mundial Sub-17 Brasil vence Inglaterra e avança em segundo lugar no Mundial Sub-17 A Seleção Brasileira conseguiu se recuperar da derrota na estreia para o Irã com duas vitórias

Em jogo equilibrado, o Brasil venceu a Inglaterra por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos do Mundial Sub-17. Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou na segunda posição no grupo C. Os ingleses ficaram com a primeira posição.

O Brasil vai encarar o Equador nas oitavas de final. O confronto será na próxima segunda-feira (20), às 5h30 (horário de Brasília).

A partida foi muito movimentada do início ao fim. O Brasil saiu na frente do placar nos acréscimos da primeira etapa com gol do centroavante Kauã Elias.

Logo no começo do segundo tempo o Brasil ampliou o placar. Após cruzamento, o zagueiro Da Mata cabeceou firme para fazer o 2 a 0.

A Inglaterra diminuiu o placar aos 25 minutos. O lateral-direito Pedro Lima derrubou Ndala dentro da área. O VAR chamou e após sete minutos de revisão a penalidade foi assinalada. O próprio Ndala bateu no ângulo direito do goleiro Phillipe Gabriel. Pela demora do VAR, foram acrescidos 15 minutos de tempo regulamentar.

