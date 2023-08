A- A+

VÔLEI Brasil vence na estreia do Sul-Americano de vôlei masculino no Geraldão Partida aconteceu neste sábado (26), contra a equipe do Peru; o Brasil volta à quadra nesta segunda-feira (28)

Diante do Peru, a seleção brasileira masculina de vôlei garantiu a felicidade da torcida com vitória nos três sets do jogo. A vantagem foi iniciada já no primeiro set, quando os brasileiros venceram pelo placar de 25 a 18.

A delegação da Colômbia, adversária do Brasil na noite da próxima segunda (28), assistiu da arquibancada do Geraldão esse primeiro momento, onde o ponteiro Lucarelli se destacou nos instantes - e pontos - finais.

No segundo set, o placar se repetiu com a superioridade amarela, em um outro 25 a 18. No decorrer do terceiro e último set, com a equipe repleta de modificações, o ar de decisão se intensificou na quadra e o reflexo imediato foi quando o desempenho entre as equipes se acirrou.





Apesar disso, o Brasil conseguiu garantir a estreia com “pé direito” na competição, mantendo a marca dos 25 pontos e reduzindo dessa vez o número adversário para 11.



Disputas no Sul-Americano servem como preparatório para o Pré-Olímpico, que acontecerá no dia 30 do próximo mês de setembro.

Abaixo, confira os relacionados para a disputa (*faltando um corte)

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Felipe Roque

Centrais: Flávio, Lucão, Otávio e Judson

Ponteiros: Lucarelli, Honorato, Adriano e Leal

Líberos: Maique e Thales

Abaixo, confira os jogos do Brasil no Sul-Americano 2023

1º jogo) Brasil x Peru, às 20h30 - (26/08 - sábado)

2º jogo) Brasil x Chile, às 19h30 - (27/08 - domingo)

3º jogo) Brasil x Colômbia, às 20h30 - (28/08 - segunda-feira)

4º jogo) Brasil x Argentina, às 20h30 - (30/08 - quarta-feira)



Crédito: Beatriz Venceslau

