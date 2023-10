Brasil vence o Irã por 3 sets a 0 e precisa de uma vitória para se garantir nas Olimpíadas

A- A+

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a ter uma partida relativamente tranquila no Pré-olímpico da modalidade. O time do técnico Renan dal Zotto venceu o Irã por 3 sets a 0 (parciais 25 x 19, 25 x 20 e 25 x 23) e agora precisa de uma vitória contra a Itália, amanhã às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho, para carimbar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

