Brasil vence o México e vai à semifinal da Copa América de Basquete

O Brasil está na semifinal da Copa América de Basquete. Em duelo duro diante do México, nesta sexta-feira (4), a Seleção Feminina venceu por 84 a 61 e agora está a dois jogos do título. O triunfo também garantiu o Brasil no Pré-Mundial, em março de 2026, já que as seis melhores do torneio se classificam para a disputa.

Vale lembrar que o título da AmericupW dá ao campeão um lugar direito na Copa do Mundo da Alemanha em junho de 2026.

Mesmo conservando os 100% de aproveitamento, o Brasil teve um pouco mais de dificuldade do que nas rodadas anteriores. A treinadora da Seleção, a americana Pokey Chatman, analisou a partida.

"Tivemos dificuldade no início para executar o plano de jogo. Não apenas os chutes, mas para lidar com a marcação de zona. Temos que ajustar isso para os próximos jogos. O mais importante foi a vitória. Não vai ser sempre perfeito", citou a comandante.

O adversário nas semifinais virá do vencedor do jogo entre Porto Rico e Argentina, que se enfrentam na noite desta sexta-feira.

A disputa da semi será realizada no sábado, às 21h10. A outra semifinal tem Canadá x Estados Unidos.

Mais uma vez liderando o Brasil em pontos marcados ao lado de Damiris, a pivô Kamilla Cardoso analisou os pontos fortes da Seleção contra o México.

"Nossa técnica conseguiu trabalhar bem na sequência do jogo, armando as jogadas para a zona, e conseguimos executar. E aí abrimos para vencer", disse Kamilla.

