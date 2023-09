A- A+

Vôlei Brasil vence o Peru e conquista segunda vitória no Pré-Olímpico feminino de vôlei. Confira o placar Disputa contra o Peru terminou com 3 sets a 0

Neste domingo (17), a seleção brasileira conquistou sua segunda vitória no Pré-Olímpico de Tóquio. A disputa contra o Peru terminou com 3 sets a 0, parciais 25/14, 25/13 e 25/15. O placar, aliás, confirmou as expectativas de uma partida fácil para as brasileiras.

Na quadra, Rosamaria e Natinha estiverem entre as titulares. Tainara e Diana também tiveram mais tempo de quadra. No balanço geral, o time feminino acumula duas vitórias em dois jogos, mantendo-se vivo no Pré-Olímpico. Na estreia, que aconteceu no último sábado (16), o Brasil também venceu a Argentina com o mesmo placar de 3 sets a 0.

A seleção não joga nesta segunda-feira (18). Por outro lado, o grupio deve treinar para a partida contra a Bulgária, na madrugada de terça-feira (19). A disputa é pela terceira vitória, a partir das 4h.

