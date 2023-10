A- A+

Jogos Pan-americanos 2023 Brasil vence Panamá no beisebol e fica próximo de final no Pan-americano de Santiago Vitória por 5x3 foi alcançada na última entrada. A seleção já pode se classificar à final amanhã, sem entrar em campo

A seleção brasileira de beisebol segue fazendo história nos Jogos Pan-americanos de Santiago, no Chile. Na tarde desta quarta-feira (25), venceu o Panamá por 5x3, no primeiro jogo da segunda fase, e se aproximou da decisão do torneio. Com 100% de aproveitamento, a equipe treinada por Ramon Ito está cada vez mais próxima de uma medalha inédita na modalidade.

O jogo começou empolgante, com a seleção conseguindo um home run simples de Victor Coutinho já na primeira entrada. Porém, o Panamá, uma das escolas mais fortes do esporte na América, empatou na sequência. A partida, então, se tornou dramática, sendo definida apenas na última entrada.

Nela, o Brasil efetuou algumas mudanças e conseguiu anotar quatro corridas, incluindo uma rebatida tripla de Osvaldo Carvalho, e disparou na liderança, com 5x1 no placar. Como os panamenhos só conseguiram duas corridas em sua última entrada, contando com um bom fechamento do arremessador Eric Pardinho, a vitória da seleção foi garantida.

O BEISEBOL É VERDE E AMARELO!



Mais uma vitória da seleção brasileira do Beisebol no Pan de Santiago, agora na 1ª rodada do quadrangular final!



5x3



Próximo confronto será contra o México , na sexta, dia 27, às 15h! Vamos nesse sonho juntos!



Jogos… pic.twitter.com/A2zPaiXenR — Time Brasil (@timebrasil) October 25, 2023

Agora, a seleção pode já garantir vaga final antes mesmo de entrar em campo na próxima partida, contra o México, na sexta-feira. Como carrega uma vitória ainda da primeira fase — foi líder no grupo B —, a classificação já estará garantida se a Colômbia vencer os mexicanos amanhã. As chances de conseguir a primeira medalha do país no beisebol são grandes.

Preparação inédita

Dos 23 atletas do Brasil, cinco atuam no exterior, entre times das Minor League americana (os arremessadores Erick Pardinho, do Toronto Blue Jays, e Gabriel Barbosa, do Colorado Rockies), Japão (os arremessadores Felipe Natel e Enzo Sawayama, ambos no Yamaha) e França (o receptor Gabriel Barros). O time tem ainda doze atletas que já atuaram no exterior, cinco que nunca saíram do Brasil e um que faz college nos EUA, com bolsa pelo beisebol. O técnico Ramon Ito, que também orienta o time de Marília, trabalha com TI.

