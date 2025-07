A- A+

Futebol Feminino Brasil vence Paraguai e garante vaga antecipada na semifinal da Copa América feminina Com dois gols no primeiro tempo, seleção goleou por 4 a 1 e se classificou antes da última rodada da fase de grupos

O Brasil está na semifinal da Copa América feminina. Com dois gols da lateral-esquerda Yasmim, a equipe de Arthur Elias goleou por 4 a 1 o Paraguai, nesta terça-feira, e se classificou de forma antecipada.

O Brasil não teve um primeiro tempo brilhante, mas controlou o Paraguai do começo ao fim, mantendo a posse de bola e tomando a iniciativa. Apesar da falta de criatividade, a repetição funcionou.

Em dois lances praticamente iguais, Yasmim cruzou para a área, ninguém apareceu para o desvio, e a bola terminou no canto direito da goleira Belotto.

Mesmo com a vantagem no placar, o Brasil não se deu por satisfeito. Aos 14 minutos do segundo tempo, Amanda Gutierres recebeu o passe de Angelina e finalizou com precisão, sem dar chances para a goleira do Paraguaia.

Apesar do resultado praticamente garantido, o Paraguai aproveitou uma falha na defesa brasileira para fazer o gol de honra com Claudia Martínez, que finalizou com muita categoria, aos 19.

Com a seleção paraguaia crescendo na partida, a equipe de Arthur Elias não deu brecha ao azar. Dez minutos depois de sofrer o primeiro gol na Copa América, o Brasil balançou as redes pela quarta vez. Duda Sampaio acertou um belo chute de direita, sem dar qualquer chance a Belotto.

