A- A+

FUTEBOL Brasil vence Paraguai e se torna 12ª seleção garantida na Copa do Mundo de 2026; veja lista Primeira vitória sob o comando de Carlo Ancelotti deu vaga no Mundial com duas rodadas de antecedência

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai na noite desta terça-feira, o Brasil se tornou a 12ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. A equipe conseguiu a primeira vitória sob o comando de Carlo Ancelotti, com gol de Vini Jr, e chegou a 25 pontos na tabela das Eliminatórias da América do Sul.

As primeiras classificadas foram Canadá, Estados Unidos e México, os três países-sede do torneio da Fifa no ano que vem. No continente sul-americano, a única garantida até então era a Argentina, atual campeã do mundo e líder disparada do torneio classificatório, com 35 pontos.

A seleção brasileira garantiu seu lugar no Mundial com duas rodadas de antecedência, por ter aberto sete pontos (25 a 18) em relação à Venezuela, sétima colocada esta posição dá vaga na repescagem, enquanto as seis primeiras seleções se classificam diretamente.





Todas as outras sete classificadas para a Copa do Mundo são da Ásia (Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália) e da Oceania (Nova Zelândia).

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Argentina

Nova Zelândia

Irã

Japão

Uzbequistão

Jordânia

Coreia do Sul

Austrália

Brasil

A próxima Copa do Mundo terá 48 participantes, um recorde na história do torneio. Ainda haverá mais uma data Fifa para definir os classificados da América do Sul, com as últimas duas rodadas das Eliminatórias sendo disputadas em setembro. O Brasil recebe o Chile e visita a Bolívia.

Veja também