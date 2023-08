A- A+

Sul-americano de vôlei Brasil vence Peru com facilidade e fatura título do Sul-Americano feminino de vôlei no Geraldão As brasileiras fizeram 3 sets a 0 contra as peruanas e ficaram com o 23° título do torneio

A sintonia entre o Geraldão e a seleção feminina de vôlei vem dando bons frutos ao time comandado por José Roberto Guimarães.

Com mais uma atuação impecável, as meninas fizeram mais uma vítima na capital pernambucana: pela quarta rodada, derrotaram o Peru, na noite desta terça-feira (22), por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/18 e 25/9) e se sagraram campeãs do Sul-Americano de Vôlei da categoria com uma rodada de antecedência.

Este foi o título de número 23 da equipe verde-amarela no certame.

No jogo que abriu a noite, a Argentina bateu a Colômbia por 3 sets a 0, mas precisou suar para ficar com a vitória. Em confronto que durou pouco mais de 1h40 minutos, as hermanas garantiram o triunfo com parciais de 25/20, 29/27 e 26/24.

O jogo

O primeiro set foi vencido com folga pelo Brasil. Apesar do início equilibrado, as brasileiras fizeram valer a superioridade técnica para colocar ordem na casa e não dar chances às peruanas. Com uma Thaísa arrasadora pelo meio de rede, o técnico adversário foi obrigado a parar a partida ainda quando o placar marcava 9x5 para a seleção da casa.

A pausa, contudo, não surtiu o efeito esperado. Sem muitas dificuldades, o Brasil foi colocando seu jogo em prática e fechou em 25/14. No segundo set, as peruanas passaram a incomodar mais a equipe mandante, chegando a ficar na frente durante os pontos iniciais. Mas, embalada pelas arquibancadas, as brasileiras fecharam em 25/18 com ponto de Júlia Bergmann.

Buscando dar rodagem ao grupo, José Roberto Guimarães iniciou o terceiro set com o time quase todo modificado. E aproveitando a fragilidade do Peru e a noite praticamente perfeita de Thaísa - maior pontuadora do duelo, com 17 pontos -, o Brasil fechou o terceiro set em 25/9, em confronto que durou 1h12 minutos.

Em processo de recuperação do seu melhor nível, Thaísa não está satisfeita com o seu desempenho e busca seguir evoluindo antes dos principais desafios da seleção.

"Acho que ainda preciso melhorar o bloqueio. Tiveram algumas situações que eu poderia ter feito o ponto, mas eu mexi o braço. Eles [a comissão] estão me pedindo calma, mas eu me cobro muito nesse fundamento. Estou sempre buscando essa consistência dentro de quadra, porque nos jogos mais difíceis com times grandes da Europa, que o nível é mais alto, vai precisar", disse a a central na zona mista.

A conquista de forma antecipada ocorre pelo fato de nem Colômbia nem Argentina alcançarem mais o Brasil na classificação. Mesmo que as colombianas derrotem as meninas da seleção por 3 a 0 nesta quarta (23), às 20h30, no Geraldão, as brasileiras ficariam com mais sets vencidos no torneio. O duelo fecha a participação do Brasil em solo pernambucano.

Regra do Sul-Americano

O Sul-Americano é disputado no formato de pontos corridos. Quem ganha por 3 sets a 0 ou 3 a 1, fatura três pontos, com o perdendo zerando. Se a vitória for por 3 sets a 2, ou seja, com o jogo indo para o tie-break, a seleção vencedora leva dois pontos e a derrotada sai com um.

São cinco rodadas ao todo, com cada equipe jogando quatro vezes e folgando uma na tabela. Ao final do campeonato, quem tiver mais pontos é a campeã.

Seleção masculina

A partir do dia 26 de agosto, será a vez dos homens entrarem em quadra no Sul-Americano masculino de vôlei. Além do País, disputam a competição Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Com exceção da edição de 1964, ganha pelos argentinos, os brasileiros ficaram com o ouro nos demais momentos, somando 33 ao todo. Confira a tabela:

Masculino

26/08

Argentina x Colômbia (18h)

Brasil x Peru (20h30)

27/08

Colômbia x Peru (16h)

Brasil x Chile (18h30)

28/08

Argentina x Chile (18h)

Brasil x Colômbia (20h30)

29/08

Peru x Argentina (18h)

Colômbia x Chile (20h30)

30/08

Chile x Peru (18h)

Brasil x Argentina (20h30)

