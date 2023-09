Brasil vence Porto Rico e chega a quarta vitória consecutiva no Pré-Olímpico de Tóquio

A- A+

100%. A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a quarta vitória consecutiva no Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. Na madrugada desta quarta-feira (20), o Brasil venceu Porto Rico por 3 sets a 0 (25/21, 25/15 e 25/9).

A oposta Rosamaria foi a maior pontuadora do confronto, com 15 acertos. As centrais Thaisa e Diana também tiveram boas pontuações, com 14 e 13 pontos, respectivamente.

Depois das quatro primeiras rodadas, as brasileiras aparecem na terceira colocação, com 11 pontos (quatro vitórias – Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico). O Japão lidera, com 12 pontos, seguido pela Turquia, que também tem 12, mas um saldo de sets pior do que as japonesas. As duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Paris em 2024.

Diferente do jogo contra a Bulgária, que o Brasil chegou a estar perdendo por 2 sets a 1, a vitória contra as porto-riquenhas foi mais tranquila. A central Thaisa ressaltou a postura diferente da seleção.

"Gostei da seriedade que enfrentamos o jogo. Entramos em quadra muito focadas em tudo que precisávamos fazer na partida. Não perdemos esse foco em nenhum momento. O time está de parabéns. Sabemos que temos muito a crescer e aprender. Ontem vivemos um momento ruim e aprendemos com isso. É muito aprendizado e temos que buscar mais consistência dia após dia. Fiquei feliz com a postura de toda a equipe”, afirmou.

Partida decisiva

O próximo desafio das brasileiras é a Turquia às 4h da próxima sexta-feira (22), com transmissão ao vivo do sportv 2. O confronto é um duelo direto na briga pelas duas vagas classificatórias. Uma vitória colocará as brasileiras no grupo de acesso aos Jogos de Paris.

Próximos jogos

22.09 (sexta-feira) – Brasil x Turquia às 4h (horário de Brasília) – sportv 2

23.09 (sábado) – Brasil x Bélgica às 4h (horário de Brasília) – TV Globo e sportv 2

24.09 (domingo) – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – sportv 2

