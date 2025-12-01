A- A+

Handebol Brasil vence Suécia e avança invicto ao Main Round do Mundial Seleção brasileira fecha a primeira fase com três vitórias e lidera o grupo rumo à segunda etapa

O Brasil garantiu vaga no Main Round do Mundial Feminino de Handebol 2025 com vitória por 31 a 27 sobre a Suécia, nesta segunda-feira (1º). O resultado confirmou a campanha perfeita na primeira fase e levou quatro pontos para a próxima etapa, vantagem importante na briga pela classificação às quartas de final.

O duelo em Gotemburgo colocou frente a frente as duas seleções que haviam vencido as rodadas anteriores. A Suécia começou melhor, impondo ritmo forte e abrindo quatro gols de vantagem. O Brasil reagiu ainda no primeiro tempo, após ajustes na defesa e maior precisão ofensiva, reduzindo o placar para 15 a 14 antes do intervalo. O duelo em Gotemburgo colocou frente a frente as duas seleções que haviam vencido as rodadas anteriores. A Suécia começou melhor, impondo ritmo forte e abrindo quatro gols de vantagem. O Brasil reagiu ainda no primeiro tempo, após ajustes na defesa e maior precisão ofensiva, reduzindo o placar para 15 a 14 antes do intervalo.

Virada brasileira no segundo tempo

Na etapa final, a seleção brasileira assumiu o controle da partida. Com transições rápidas e bom aproveitamento nas finalizações, o time virou o placar e passou a ditar o ritmo. A defesa também ganhou destaque ao limitar as ações suecas nos minutos decisivos.

Mari Fernandes foi escolhida a melhor jogadora do jogo.

Brasil encerra primeira fase com 100% de aproveitamento

As vitórias sobre Cuba, República Tcheca e Suécia marcaram a campanha brasileira na primeira fase. O desempenho mantém a equipe entre as principais concorrentes da competição e reforça o momento de consistência do grupo.

Próximos confrontos no Main Round

A seleção segue agora para Dortmund, onde enfrentará Coreia do Sul, Angola e Noruega na próxima fase do Mundial.

Com informações da assessoria

