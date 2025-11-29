A- A+

FUTEBOL Brasil vira jogo sobre a República Tcheca e conquista segunda vitória no Mundial de Handebol Neste sábado (29), brasileiras venceram 28x22, na Alemanha

A Seleção Brasileira Feminina somou, neste sábado (29), sua segunda vitória em dois jogos no Mundial 2025. Em uma partida de superação e intensidade, as Leoas venceram a República Tcheca por 28x22, depois de um primeiro tempo difícil, em que foram para o intervalo perdendo por 12x15.

Com o resultado, o Brasil está classificado para o Main Round com duas vitórias em dois jogos.

A equipe europeia conseguiu, nos minutos iniciais, limitar o ritmo brasileiro, bloqueando o contra-ataque e dificultando as jogadas pelas pontas. Mesmo assim, Mari Fernandes, Bruna de Paula e Gabriela Bitolo comandaram o ataque e mantiveram o Brasil competitivo até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, as tchecas chegaram a abrir cinco gols, mas foi aí que a virada brasileira tomou forma. A defesa encaixou, Renata brilhou no gol, e o time ganhou confiança. Mari Fernandes liderou a arrancada, empatando a partida em 18x18 e inflamando a equipe.

Bitolo seguiu decisiva, convertendo um sete metros importante e roubando a bola que originou o contra-ataque do primeiro gol da virada: 21x20.

A partir daí, o Brasil assumiu o controle. Jéssica Quintino ampliou em contra-ataque, Giulia marcou em momento crucial, e Mari Fernandes fechou a conta com um golaço que sacramentou o 28x22.A armadora Bruna de Paula, peça fundamental na organização ofensiva e no equilíbrio do time, foi eleita a MVP da partida.

O último jogo desta primeira fase será contra a Suécia, na próxima segunda-feira (01), às 16h30 (horário de Brasília).

