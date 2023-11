A- A+

Em momento difícil após os maus resultados obtidos recentemente nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira terá "coragem" para sair vitorioso contra a Argentina de Lionel Messi na terça-feira no Maracanã, garantiu seu capitão, o zagueiro Marquinhos.

"Pode ser um jogo muito importante para esse crescimento contra um grande adversário e um grande palco do futebol. É um momento delicado do nosso processo, onde os resultados não estão vindo. Esse tipo de jogo é que vai fazer a gente crescer nesse processo", disse o zagueiro na coletiva de imprensa na última segunda-feira (20).

O zagueiro do PSG usará a braçadeira de capitão na ausência do volante Casemiro, um dos desfalques mais sentidos que o técnico Fernando Diniz terá no superclássico sul-americano, ao lado dos atacantes Neymar e Vinícius Júnior.

Casemiro e Neymar não foram convocados para a rodada dupla das Eliminatórias, enquanto Vini se lesionou na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, na quinta-feira, em Barranquilla, onde a seleção brasileira voltou a mostrar suas falhas defensivas.

"Esses dias foram muito produtivos aqui na Granja. Conseguimos focar em erros que cometemos no jogo com a Colômbia e em alguns outros jogos. Fizemos as correções, o professor detalhou com vídeos, conversas e em campo. Preparamos também algumas coisas defensivas e ofensivas para enfrentar a Argentina, que é um time muito experiente e que está há bastante tempo jogando junto", explicou Marquinhos.

O Brasil fez contra os colombianos a terceira partida sem vencer, incluindo a segunda derrota consecutiva, algo inédito para os pentacampeões mundiais em Eliminatórias da Copa do Mundo.

O mau momento ocorre logo antes do superclássico contra a Argentina, que se sagrou tricampeã mundial há menos de um ano e atualmente é líder das Eliminatórias com 12 pontos em cinco jogos. Já a seleção brasileira é a quinta, com sete.

"Não tem que ter medo de nada, tem que ter personalidade. Temos que estar prontos, encarar o jogo com coragem. Acho que são equipes em momentos diferentes. A Argentina vem de um título mundial, está mais confortável no momento. Estamos numa mudança de ciclo, de ideias, chegam novos jogadores. Então sabemos a importância deste jogo para nós", afirmou.

Na Granja Comary, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Marquinhos elogiou Messi, seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain e grande destaque dos 'albicelestes' aos 36 anos.

"Ele é um gênio, um jogador diferente. Apesar da idade sempre vai fazer grandes coisas. Como amigo e companheiro de equipe aproveitei muito no PSG. Cresci com ele em todos os aspectos, mas amanhã infelizmente ele será meu adversário", disse o zagueiro.

"Estou falando com meus companheiros para anular suas ações dentro de campo. Ele é um jogador diferenciado, temos que tomar cuidado. Muitas coisas da Argentina passam por ele. Temos que ter muita atenção amanhã", concluiu.

Veja também

Eliminatórias da Copa do Mundo Buscando se recuperar nas Eliminatórias, Brasil recebe a Argentina em Superclássico no Maracanã