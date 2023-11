Brasil volta a quebrar recordes na natação dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago

A- A+

O nadador brasileiro Andrey Ribeiro quebrou o recorde parapan-americano nos 400 metros livre masculino S9, enquanto sua compatriota, Lidia Vieira, fez o mesmo nos 50 metros livre feminino S4, para aumentar o quadro de medalhas do Brasil, que lidera com ampla vantagem nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago.

Andrey bateu o recorde parapan-americano de sua categoria na última quarta-feira (22), com um tempo de 4h25min08.

Lidia Vieira, também brasileira, quebrou o recorde continental dos 50 metros livre feminino S4 com 39,72 segundos.

No atletismo, no salto em distância feminino, a brasileira Lorena Silva conquistou o ouro com a marca de 4,73 metros, enquanto Alessandro Rodrigo da Silva, conquistou a mesma medalha no lançamento de disco F11, alcançando 44,95 metros.

O Brasil lidera o quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023 e mantém uma enorme vantagem sobre seus perseguidores mais próximos.

Com 90 medalhas de ouro, mais que triplica as dos Estados Unidos e da Colômbia, que têm 28 e 26, respectivamente.

Cerca de 2.000 atletas com deficiência de 31 países ou territórios competem em 17 esportes e 18 modalidades diferentes nestes Jogos que acontecerão até o dia 26 de novembro.

Nove esportes oferecem vagas diretas para as Paralimpíadas de Paris 2024, que acontecerão após as Olimpíadas do próximo ano, na capital francesa.

