Confusão Brasil x Argentina: FIFA abre investigação contra CBF e AFA por causa de briga no Maracanã Torcedores se enfrentaram no estádio antes do início da partida; PM interveio e foi acusada de excesso de força contra argentinos

A FIFA abriu um processo disciplinar contra as confederações brasileira e argentina, após a partida entre as suas seleções, no Maracanã, na terça-feira (21). Houve briga na arquibancada antes do jogo e o seu início foi atrasado em quase 30 minutos.

De acordo com a denúncia feita ao Comitê Disciplinar, a CBF responderá pelo artigo 17 do Código Disciplinar da FIFA, que trata sobre segurança nas partidas. A entidade, como organizadora do evento, tinha responsabilidade por evitar as brigas.

Já a AFA foi denunciada no artigo 14.5, que trata sobre atraso na partida — após a pancadaria os jogadores argentinos deixaram o campo —, e no artigo 17.2 que fala sobre perturbação da torcida. Segundo a FIFA, cada confederação é responsável pelos seus torcedores.

Como punição, tanto CBF quanto AFA podem ter que pagar multas, disputar partias em campo neutro, ter limitação de público ou portões fechados e até mesmo serem proibidas de jogarem em determinado estádio. O Comitê Disciplinar da FIFA não tem prazo para encerrar os seus processos.

Durante a confusão, sete argentinos foram levados ao Juizado Especial do Torcedor. Eles fizeram acordo, pagaram multa e foram liberados. A Polícia não deteve nenhum torcedor brasileiro que se envolveu nas brigas.

