Brasil visita Argentina repleto de mudanças; veja onde assistir e prováveis escalações

Com o time repleto de mudanças, o Brasil visita a Argentina, às 21h desta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, em clássico válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Com a confiança em alta após vencer a Colômbia, em Brasília, a Seleção Brasileira está preparada para surpreender a líder da competição, conforme afirmou o técnico Dorival Júnior às vésperas do confronto.

"Estamos preparados para toda e qualquer situação. Eu espero que a gente tenha um jogo que flua com um pouco mais de naturalidade no jogo de amanhã (hoje)", pontuou o treinador.

Com 21 pontos, o Brasil é o atual terceiro colocado das Eliminatórias. Um resultado positivo em Buenos Aires deixa a seleção pentacampeã do mundo a uma vitória de carimbar vaga no Mundial do próximo ano. Depois da fala de Raphinha, em entrevista a Romário, prometendo dar "porrada neles", caso seja necessário para a Seleção vencer, Dorival adotou discurso de acalmar os ânimos para o clássico.

"É um grande clássico do futebol mundial, onde vai existir luta em campo, mas também o respeito entre as equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América. Vamos procurar jogar o nosso melhor, tentando buscar um grande resultado, respeitando (a Argentina) em todas as condições", falou Dorival Júnior.

Em meio às ausências por lesões e suspensões, o treinador brasileiro confirmou que fará seis mudanças na formação inicial.

Alisson e Gerson, cortados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, além de Vanderson e João Pedro, foram titulares diante da Colômbia. Para encarar a Argentina, serão acionados Bento, André, Murillo, Joelinton, Wesley e Matheus Cunha, respectivamente.

A escolha pelos dois últimos, segundo Dorival, se dá pela movimentação desejada pelo técnico durante o duelo fora de casa.

"O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, de meia-atacante, de segundo atacante. Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo", explicou.

"Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo. A apresentação dele, a liberdade de movimento. A Argentina não tem um jogador fixo nessa posição."

Sem lenha na fogueira

A Argentina é líder das Eliminatórias com 28 pontos e precisa de apenas um empate, nesta terça, para se classificar de forma antecipada à Copa que será disputada no Canáda, Estados Unidos e México.

Assim como Dorival, o treinador Lionel Scaloni também evitou aguçar ainda mais a rivalidade entre as duas seleções, ao ser questionado sobre a fala de Raphinha. Na visão do técnico, a amizade entre Messi e Neymar deve ser usada como exemplo para que o jogo não ultrapasse o limite do futebol jogado.

"Não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos pelo que me falaram. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo são amigos. É a imagem que temos que enviar a todos. São 90 minutos, um jogo que todos querem ganhar", salientou.

Para encarar o Brasil, Scaloni não poderá contar com duas de suas principais peças ofensivas: Messi e Lautaro Martínez. Ambos se recuperam de lesão na coxa esquerda. Por outro lado, o volante Rodrigo De Paul volta à cabeça de área, após se recuperar de um desconforto muscular.

Ficha técnica

Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Enzo Fernández), Rodrigo De Paul e Mac Allister; Simeone, Thiago Almada e Julián Álvarez. Treinador: Lionel Scaloni.

Brasil

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vinicius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha. Treinador: Dorival Júnior.

Local: Monumental de Núñez (Buenos Aires/ARG)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e Richard Ortíz (ambos da COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Transmissão: TV Globo e sportv

