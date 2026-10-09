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Futebol Brasil x Argentina terá operação especial de transporte para a Arena de Pernambuco Confronto será no dia 13 de outubro, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027

O Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), divulgou um esquema especial de transporte público para os torcedores que vão acompanhar, no dia 13 de outubro, o jogo entre Brasil e Argentina, às 20h30, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027.

A linha especial 047 Cosme e Damião/Arena, operada pela Mobibrasil, será ativada, com operação a ser iniciada às 18h, seguindo até o horário determinado pela fiscalização do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). O transporte fará a ligação entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena de Pernambuco

A tarifa da operação especial será de R$ 4,50, correspondente à Tarifa A. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou utilizando todos os cartões VEM. Por se tratar de um serviço especial criado para atender ao evento, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos tarifários. Os passageiros também deverão utilizar pulseiras distribuídas para a operação.

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