Brasil x Argentina terá operação especial de transporte para a Arena de Pernambuco

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A Seleção Brasileira Feminina de futebol dará mais um passo importante na preparação para a Copa do Mundo de 2027 nesta terça-feira (13).

Na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Canarinha recebe a Argentina, às 20h30, para o último amistoso da Seleção em solo brasileiro no ano de 2026.



Para os torcedores que forem acompanhar a partida na Arena, o governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), divulgou um esquema especial de transporte público.



A linha especial 047 Cosme e Damião/Arena, operada pela Mobibrasil, terá sua operação iniciada às 18h, seguindo até o horário determinado pela fiscalização do CTM. O transporte fará a ligação entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena de Pernambuco.





Valores

A tarifa da operação será de R$ 4,50, correspondente à Tarifa A. O pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou utilizando todos os cartões VEM.



Por se tratar de um serviço especial, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos tarifários. Os passageiros também deverão utilizar pulseiras distribuídas para a operação

Metrô

Para atender o público que vai ao jogo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que as linhas Sul e Centro funcionarão até às 23h nesta terça-feira (13).



O horário da operação precisou ser reforçado porque, desde a última segunda-feira (12), a linha Sul passou a operar das 5h às 22h todos os dias, com excessão para o dia deste amistoso. A linha Centro já estava com o horário reduzido desde 28 de setembro.



Segundo a CBTU, a diminuição do horário em ambas as linhas ocorre em razão de obras.

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