Brasil x Austrália: confira escalações e onde assistir
Amistoso é o primeiro da Seleção Brasileira após eliminação para a Noruega na Copa do Mundo
Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo em 2026. Uma fase com cara de recomeço, mas com a manutenção da comissão técnica e de vários remanescentes do ciclo anterior. O Brasil visita nesta sexta (25) a Austrália, às 7h (de Brasília), no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville.
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Quarteto
O técnico italiano Carlo Ancelotti confirmou que Vini Jr., Endrick, Raphinha e Estêvão formarão o quarteto ofensivo da Seleção. Destaque para o último, que ficou fora do Mundial anterior por conta de lesão e retornou direto entre os titulares.
"Estêvão é um jogador muito importante para a Seleção. Às vezes, o interesse do clube não é o interesse da seleção. Para nós, ele e outros jovens são muito importantes. E, mesmo se ele não jogar (no Chelsea), não tiver minutos no clube, eu vou chamá-lo porque pensamos que é muito importante para o futuro", disse Ancelotti.
O início da temporada 2026/27 tem sido de adaptação e minutagem reduzida para Estêvão no Chelsea. Após se recuperar de uma lesão sofrida em abril, o atacante brasileiro vem ganhando espaço gradualmente na equipe sob o comando do técnico Xabi Alonso.
Ancelotti revelou ainda que o Brasil deve ir a campo com novidades também em outros setores. Hugo Souza será o titular no gol, com o quarteto defensivo sendo formado por Matheuzinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos. O meio-campo terá Danilo Santos e Bruno Guimarães.
“Venho para somar e mostrar o meu futebol. Espero que eu consiga demonstrar que sou merecedor de estar aqui. Estou muito grato por essa oportunidade e sei que a Seleção tem jogadores excepcionais, que mostram, cada um no seu clube, por que estão aqui. Espero que eu tenha uma história bonita aqui na Seleção”, disse Matheuzinho.
Jovens
Apesar de ressaltar que o novo ciclo representa uma continuidade do trabalho que vinha sendo realizado antes da Copa, o treinador celebrou a presença de jogadores jovens na Seleção. Dos convocados, oito atletas nunca tinham atuado no time principal.
"Temos uma Data Fifa importante. Temos novos jogadores. Não é que começamos um novo trabalho, mas sim continuamos o que estava sendo feito até um ano. O grupo é bom, temos jovens de qualidade”, comentou.
Além deste jogo, o Brasil enfrentará novamente os australianos no dia 29 de setembro, no Suncorp Stadium, na cidade de Brisbane, também na Austrália. No dia 3 de outubro, os comandados de Ancelotti encaram a Índia, em Calcutá.
Ficha técnica
Austrália
Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill, Irankunda, Irvine e Adams; Yengi. Técnico: Tony Popovic
Brasil
Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Raphinha; Estêvão, Vini Jr e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Queensland Country Bank (Townsville/Austrália)
Horário: 7h (Brasília)
Árbitro: Ryo Tanimoto (JAP). Assistentes: Kota Watanabe (JAP) e Kohe Ando (JAP)
Transmissão: TV Globo, SporTV e GE TV