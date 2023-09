A- A+

Eliminatórias da Copa do Mundo Brasil x Bolívia na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo; veja escalações e onde assistir A Seleção Brasileira inicia nesta sexta-feira (8), às 21h45, no estádio Mangueirão

O caminho da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 tem início nesta sexta-feira (8) contra a Bolívia. O confronto pelas Eliminatórias Sul-americanas começa a partir das 21h45 (horário de Brasília) e será disputado no Mangueirão, em Belém.

A partida também marca a primeira do técnico Fernando Diniz no comando do Brasil, que divide as atividades com o trabalho no Fluminense- atual semifinalista da Libertadores.

Após o resultado ruim na Copa do Mundo e nos primeiros jogos pós-Tite, a Seleção Brasileira busca com Diniz recuperar a sinergia entre torcida e jogadores. Com a presença de Neymar, o clima na capital paraense foi bastante positivo para os atletas.

Mesmo com a transferência para o Al-Hilal e voltando de lesão, Neymar deve iniciar o ciclo Fernando Diniz como titular. Uma mudança do treinador para esse primeiro duelo é a opção por Ederson no gol.

A atual edição das Eliminatórias garante seis vagas diretas e uma na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Com esse aumento, a Bolívia tenta retornar a um Mundial- algo que não acontece desde 1994.

Prováveis escalações:

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Neymar, Raphinha e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia

Guillermo Viscarra; Héctor Cuéllar, Carlos Roca e Jairo Quinteros; Medina, Luciano Ursino, Saucedo (Moreno), Miguelito; Víctor Ábrego (Jaume Cuéllar) e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Onde assistir: TV Globo e SporTV.

