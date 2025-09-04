A- A+

Futebol Brasil x Chile: confira escalações e onde assistir ao jogo Seleção fará penúltimo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4), no Maracanã

Já classificado à Copa do Mundo de 2026, o Brasil utilizará os dois jogos restantes das Eliminatórias Sul-Americanas dentro de dois contextos: fixar uma base titular e testar mais peças que podem brigar por uma vaga na convocação ao Mundial. Mescla de trabalho, com veteranos e novatos, que será testada nesta noite, diante do Chile, no Maracanã.

“Tenho ideia de um grupo bastante consolidado, fixo para a Copa do Mundo. Outros tenho que ver. Temos que aproveitar desse tempo para tentar não errar nos 25 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Errar aqui é bastante fácil. Há muita concorrência, muitos jogadores com muita qualidade. Pode ser que tenhamos posições mais cobertas que outras, mas creio que não é uma posição que vai definir o êxito da Copa do Mundo. É uma equipe que define o êxito da Copa do Mundo”, declarou o técnico Carlo Ancelotti.

Escalação

Ancelotti confirmou que o Brasil jogará com quatro atacantes diante do Chile, repetindo o mesmo sistema usado na vitória diante do Paraguai, em junho. O quarteto ofensivo deve ser formado por Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão e João Pedro.

"Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem”, afirmou o italiano, que destacou o potencial polivalente de João Pedro.



“No Chelsea, ele jogou como 10. Isso é bom para ele, porque pode jogar como 10 ou centroavante. Mas (contra o Chile) ele vai jogar como centroavante. Atrás dele vamos ver. Tenho que pensar quem vou colocar. Pode ser o Estevão ou Raphinha”, explicou.



O Brasil está em terceiro lugar nas Eliminatórias, com 25 pontos. O Chile é o último, com 10.

Neymar

Recentemente, o atacante Neymar declarou que a ausência dele na lista de convocados do Brasil não foi por questões físicas, mas sim por questões técnicas. Decisão ratificada por Ancelotti.

"É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. Do que o jogador está fazendo, o que tem feito. E também o problema que ele teve. Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda a comissão acha muito importante. Ninguém pode discutir o Neymar a nível técnico. O que estamos olhando e avaliando é sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui", apontou.

A convocação para a Data Fifa de setembro aconteceu no último dia 25 de agosto, quando Neymar se recuperava de um edema na coxa e o Santos comunicou a CBF sobre a contusão do atleta. Neste domingo, diante do Fluminense, Neymar esteve em campo e participou da partida, disputada na Vila Belmiro.

A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 2023, também em um jogo das Eliminatórias. Em partida contra os uruguaios, em Montevidéu, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho ainda no primeiro tempo. Neste confronto, a equipe nacional acabou sendo derrotada por 2 a 0.

Ficha técnica

Brasil

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, João Pedro e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti

Chile

Brayan Cortés, Hormazábal, Igor Lichnovsky, Kuscevic, Suazo, Echeverría, Marcelino Núñez, Osorio, Assadi, Cepeda e Alexis Sánchez. Técnico: Nicolás Córdova

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 21h30

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (ambos da VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Transmissão: Globo, SporTV e GE TV

Veja também