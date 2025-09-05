A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Brasil x Chile registra terceiro pior público da seleção no Maracanã neste século Partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias teve a presença de 57.326 pessoas

A vitória do Brasil sobre o Chile, no Maracanã, recebeu um total de 57.326 pessoas. Um público que, se não pode ser considerado pequeno, ficou bem abaixo da capacidade total. No histórico da seleção no estádio neste século, este foi o terceiro menor público registrado.

Os 57.326 desta quinta só ficaram acima dos 54.910 que viram o empate sem gols entre Brasil e Colômbia, em 2008, e dos 57.280 que estiveram presentes no 2 a 2 em amistoso contra a Inglaterra, cinco anos depois. Na época da primeira partida, havia forte insatisfação do público com a seleção de Dunga, cujas atuações oscilavam.

Houve ainda um outro jogo com público menor que aqueles no Maracanã: a final da Copa América de 2021, entre Brasil e Argentina. Contudo, não houve venda de ingressos devido às limitações impostas pela pandemia de Covid. A partida contou apenas com um público de 5,5 mil convidados.

Este ano, em que pese a empolgação com a chegada do técnico Carlo Ancelotti, a seleção ainda tenta recuperar a confiança do público. O Brasil não fez boa campanha nas Eliminatórias e teve outros três treinadores neste ciclo preparatório para a Copa de 2026.





A CBF promoveu algumas ações para tentar atrair o público para o jogo. Além da forte divulgação em suas redes sociais, anunciou uma apresentação da cantora Ivete Sangalo antes da partida e promoveu uma homenagem aos jogadores que participaram de algum dos cinco títulos mundiais (1950, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Confira, abaixo, a lista de jogos da seleção brasileira no Maracanã neste século e os respectivos públicos:

04/09/2025 - Brasil 3x0 Chile (Eliminatórias da Copa 2026) - 57.326 presentes

21/11/2023 - Brasil 0x1 Argentina (Eliminatórias da Copa 2026) - 68.138 presentes

24/03/2022 - Brasil 4x0 Chile (Eliminatórias da Copa 2022) - 69.368 presentes

10/07/2021 - Brasil 0x1 Argentina (Copa América) - 5.500 presentes*

07/07/2019 - Brasil 3x1 Peru (Copa América) - 69.906 presentes

30/06/2013 - Brasil 3x0 Espanha (Copa das Confederações) - 73.531 presentes

02/06/2013 - Brasil 2x2 Inglaterra (Amistoso) - 57.280 presentes

15/10/2008 - Brasil 0x0 Colômbia (Eliminatórias da Copa 2010)- 54.910 presentes

17/10/2007 - Brasil 5x0 Equador (Eliminatórias da Copa 2010) - 85.071 presentes

*Ingressos distribuídos / Não houve venda devido às restrições impostas pela pandemia de Covid

