Futebol Brasil x Colômbia: confira escalações e onde assistir Confronto acontece no Mané Garrincha, em Brasília-DF, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Raphinha, do Barcelona, Rodrygo e Vinícius Júnior, do Real Madrid, vivem ótima fase em seus respectivos clubes. Juntos, somam mais de 100 participações em gols na temporada. Com a camisa amarelinha, porém, o encaixe do trio ainda não funcionou. Na ausência de Neymar, cortado da convocação por conta de lesão, os atletas dividem o protagonismo de quem sabe liderar futuramente a Seleção Brasileira. Missão que pode se solidificar com uma vitória, nesta quinta-feira (20), contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.



Maturidade

“A partir do momento que as coisas começam a serem encontradas com naturalidade, vão aparecer essas lideranças. É natural, mas não podemos cobrar isso a todo momento. Os jogadores estão começando a ter uma sequência com a camisa da Seleção. Vamos aguardar que essas novas lideranças apareçam, se estabeleçam e passem a mesma confiança dos jogadores que já vivenciaram momentos como esse”, apontou o técnico.

Para o confronto contra os colombianos, Dorival vai manter o trio ofensivo como titular, mas deixou claro que há dúvidas no meio e no ataque. Uma das novidades pode ser a entrada de João Pedro, do Brighton.

“João flutua muito, chega bem dentro da área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem. Ele tem de coordenar essa característica que possui. Procuro manter todos os jogadores na mesma posição que se encontram em suas equipes. Tivemos de fazer uma ou outra alteração em algum momento em razão dos adversários, mas de modo geral aproveitamos aquilo que eles já desenvolvem”, detalhou.

Dorival destacou que precisou fazer algumas alterações no planejamento por conta do corte de alguns jogadores lesionados, incluindo Neymar. “Montamos o trabalho em cima do possível retorno dele, mas não aconteceu. Ficamos na torcida para que ele se recupere rapidamente”, disse.

Citando termos como “evolução”, “organização” e “estruturação”, o treinador elogiou a Colômbia, mas pregou confiança no triunfo da Seleção. Uma vitória pode fazer o Brasil, em quinto, com 18 pontos, passar justamente a Colômbia, em quarto, com 19. O adversário vem de tropeços para Uruguai e Equador.

“A Colômbia tem uma estrutura de jogo, com jogadores bem definidos em suas funções e posições. Não acredito que em razão de dois resultados (ruins) isso seja alterado. É uma equipe que propõe, busca variações, com jogadores que atuam em nosso País. Um time forte, em processo de evolução, assim como a nossa. A expectativa é de um grande jogo. Tenho convicção que estamos próximos do acerto e espero que aconteça rapidamente”, concluiu.

Ficha técnica

Brasil

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vini e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Colômbia

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Cristian Borja; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo

Local: Mané Garrincha (Brasília-DF)

Horário: 21h45

Árbitro: Alexis Herrera (VEN). Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro: Angel Arteaga (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: TV Globo (aberta), canais SporTV (fechada) e Globoplay (streaming).

