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Seleção Brasileira Brasil x Egito: Ancelotti confirma três mudanças no time titular Treinador não confirmou a equipe titular, mas deixou claro que vai usar as 11 substituições durante o jogo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o Brasil terá mudanças para encarar o Egito, neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland. Apesar de não divugar a escalação, o treinador afirmou que três jogadores serão titulares.

Na parte ofensiva serão duas mudanças. Enquanto Lucas Paquetá vai entrar na vaga de Luiz Henrique, Igor Thiago será acionado no lugar de Matheus Cunha.

"É um último jogo para fazer teste, porque depois será difícil de fazer. O Paquetá é um jogador importante, com características diferentes dos outros jogadores do meio. Quero testar ele, assim como o Igor Thiago no jogo de amanhã para buscar outras opções", pontuou.

"Eu acho que o sistema com quatro jogadores na frente está consolidado. Quero provar outras alternativas no último teste", prosseguiu.

Em tom de brincadeira, o técnico da Seleção ainda destacou que Douglas Santos será o titular na lateral esquerda. Além disso, confirmou que, assim como diante do Panamá, 11 substituições serão realizadas. No gol, desta vez, Weverton será acionado no segundo tempo.

"Não dei a escalação, mas no final vocês vão acabar tendo. O Weverton vai jogar no segundo tempo e o Douglas começa. Falta algo (risos)", brincou o italiano.

Ausência

De acordo com Carlo Ancelotti, um jogador que será preservado da partida deste sábado é o zagueiro Gabriel Magalhães. Finalista da Champions League com o Arsenal, o defensor alegou cansaço e será resguardado para a estreia no Mundial.

"Gabriel voltou depois da final da Champions um pouco cansado. Não queremos ter riscos com ele. Creio que amanhã (sábado) ele não vai jogar para recuperar bem e estar preparado para o primeiro jogo", enfatizou Ancelotti.

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