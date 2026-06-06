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Brasil x Egito: veja onde assistir e escalações do último amistoso da Seleção antes da Copa

Partida será realizada na noite deste sábado (6), em Cleveland

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Ancelotti conversa com jogadores da Seleção durante treino em Nova JerseyAncelotti conversa com jogadores da Seleção durante treino em Nova Jersey - Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira entra em campo, na noite deste sábado (6), para o último compromisso antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Depois de golear o Panamá por 6x2, na despedida do solo nacional, no Maracanã, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti encara o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland. Por se tratar de um adversário da escola africana, a ideia é usar a partida como teste para o duelo com Marrocos, agendado para o próximo sábado, às 19h, na estreia do Mundial. 

Diferente de jogos passados, desta vez Ancelotti optou por não divulgar a escalação que iniciará o confronto. No entanto, em coletiva concedida às vésperas da partida, o italiano confirmou três nomes que vão começar jogando: Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago. Quem também deve figurar entre os titulares é Marquinhos. Contra o Panamá, o zagueiro foi ausência por ter atuado um dia antes pela final da Liga dos Campeões. 

Para explicar as entradas do meia e do atacante, o treinador canarinho afirmou que tem buscado outras opções sem que seja necessário modificar o esquema da equipe. 

"É um último jogo para fazer teste, porque depois será difícil de fazer. O Paquetá é um jogador importante, com características diferentes dos outros atletas do meio-campo. Quero testar ele, assim como o Igor Thiago, para buscar outras opções. O sistema com quatro na frente está consolidado. Quero provar outras alternativas no último teste", salientou.

"O sistema 4-2-4 não vai mudar, defendendo será no 4-4-2. Mudam as características dos jogadores. Com Paquetá e não Luiz Henrique, muda a posição de Paquetá com a bola, porque sei perfeitamente que Paquetá não pode jogar do lado", falou Ancelotti. 

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Diante dos egípcios, o técnico da Seleção também deixou claro que vai utilizar as 11 substituições à disposição, tal como foi contra o Panamá. Naquela ocasião, Ederson foi acionado no gol após a volta do intervalo. Para este sábado, Weverton será o escolhido. A ausência na partida deve ser Gabriel Magalhães. Segundo Ancelotti, o defensor alegou cansaço e será preservado para a estreia na Copa. 

"Gabriel voltou depois da final da Champions um pouco cansado. Não queremos ter riscos com ele. Creio que amanhã (sábado) ele não vai jogar para recuperar bem e estar preparado para o primeiro jogo", enfatizou Ancelotti. 

Neymar

Recuperando-se de lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, Neymar sequer viajou para Cleveland. O astro santista permaneceu em Nova Jersey para dar continuidade à recuperação junto à fisioterapia. Na segunda-feira (8), o camisa 10 fará uma ressonância e a expectativa da comissão técnica é contar com o jogador nos últimos treinos que antecedem o jogo com Marrocos. "A situação de Neymar é clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Vai fazer uma ressonância e depois disso, se tudo sair bem, vai treinar com o grupo na próxima semana", explicou Ancelotti.  

Egito na Copa

Adversário do Brasil neste sábado, o Egito também está na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Sob a batuta do craque Mohamed Salah, os africanos estão no Grupo G ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Eles estreiam na competição perante os belgas, em 15 de junho, às 16h, em Seattle.

Ficha técnica

Brasil
Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti. 

Egito
Mostafa Shobeir; Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Karim Hafez e Mohamed Hany; Marwan Attia, Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan. 

Local: Estádio Huntington Park Field (Cleveland/EUA)
Horário: 19h (de Brasília)
Árbitro: Adonai Escobedo (MEX)
Assistentes: Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez (ambos do MEX)
VAR: Carlos Rivero (MEX)
Transmissão: TV Globo, SporTV, getv 

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