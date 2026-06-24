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Futebol Brasil x Escócia: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo Duelo será realizado em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da competição

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Em plena celebração do Dia de São João, o “Santo Festeiro”, a Seleção Brasileira busca aproveitar o clima de comemoração para comandar um arrasta-pé diferente. Mesmo em um palco que leva o nome de Hard Rock, a equipe quer fazer Miami dançar em ritmos mais nacionais: do forró dos nordestinos Douglas Santos e Matheus Cunha ao samba dos cariocas Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. O importante é sair de campo no passo da classificação ao mata-mata. O Brasil enfrenta nesta noite a Escócia, em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Classificação

O Brasil lidera o Grupo C, com quatro pontos. Para garantir a primeira posição, a equipe precisa ganhar da Escócia e sustentar um saldo de gol superior ao do Marrocos - atualmente de +3 contra +1.

Empatando com a Escócia, o Brasil só fica em primeiro se Marrocos não derrotar o Haiti, no outro jogo da chave, em Atlanta. Se terminar no topo, a Seleção volta a jogar no dia 29 de junho, às 14h, pela segunda fase, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston, nos Estados Unidos. Considerando o cenário atual, o adversário seria o Japão.

Caso fique em segundo, o Brasil enfrenta o líder do Grupo F, em Guadalupe, no México, no mesmo dia 29, às 22h. Confronto que pode ser diante da Holanda, atual primeira colocada da chave.

Na hipótese de ficar em terceiro, o Brasil terá de aguardar a definição dos demais classificados para saber contra quem vai jogar no primeiro mata-mata da Copa do Mundo.

Escalação



Depois de ser poupado do treino da segunda-feira, Alisson participou normalmente da última atividade visando o confronto com os escoceses e vai para o jogo. Na zaga, a principal dúvida paira sobre a utilização ou não de Gabriel Magalhães. O defensor tem apresentado cansaço e caso não tenha condições de atuar, será substituído por Léo Pereira.

Nos últimos ajustes, o técnico Carlo Ancelotti também não fez indicações de que pouparia os pendurados Douglas Santos e Casemiro. A principal dúvida do treinador é quem será o substituto do lesionado Raphinha, que deixou o duelo com o Haiti, ainda no primeiro tempo, com uma lesão muscular. Na ocasião, Rayan foi o escolhido para entrar na vaga do atacante do Barcelona. Entretanto, Luiz Henrique e Endrick são outras opções para o italiano.

Neymar

A partida diante da Escócia pode promover a estreia de Neymar no Mundial de 2026. Logo após a vitória sobre o Haiti, Ancelotti afirmou que o camisa 10 seria relacionado para o embate. Nas atividades realizadas nos últimos dias, o astro santista participou integralmente junto aos demais atletas do elenco e pode ser acionado no decorrer da partida. A ideia da comissão técnica é dar minutos a Neymar, caso a Seleção esteja com o placar favorável em Miami.



Ficha técnica

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Escócia

Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke

Local: Hard Rock Stadium (Miami/EUA)

Horário: 19h

Árbitro: César Ramos (MEX). Assistentes: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX).

Transmissão: Globo, getv, SporTV, Cazé TV, SBT, Premiere e NSports

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