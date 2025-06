Brasil x Estados Unidos: saiba onde assistir ao jogo da Liga das Nações de Vôlei

A- A+

Após estrear com vitória por 3 sets a 0 contra a República Tcheca pela Liga das Nações de Vôlei, nesta quarta-feira (4), a seleção brasileira feminina volta à quadra nesta quinta (5) para encarar os Estados Unidos pela segunda rodada da competição. A partida acontece a partir das 21h, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Hoje tem mais! Na noite desta quinta-feira (05/06) tem Brasil em quadra novamente na VNL 2025. Às 21h00 a seleção feminina enfrenta os Estados Unidos buscando garantir a segunda vitória na competição, sem chance para as chicleteiras. Vamos que vamos! pic.twitter.com/wPG72lEPsI — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) June 5, 2025

O duelo é o primeiro após a derrota da seleção brasileira para as americanas nas semifinais das Olimpíadas de Paris, no ano passado, por 3 a 2.

O retrospecto recente das brasileiras contra as estadunidenses, aliás, não vem sendo animador. Nos últimos 10 jogos em que as equipes se enfrentaram, o Brasil só saiu vencedor em um.

A última vitória, no entanto, aconteceu antes da derrota nas Olimpíadas. Foi na própria Liga das Nações da temporada passada quando, coincidentemente, jogando no Maracanãzinho, o Brasil venceu o duelo contra os Estados Unidos por 3 a 1.

Na atual edição da Liga das Nações, o Brasil ocupa a 4ª posição da tabela, com três pontos, após a vitória na estreia. Os Estados Unidos, por outro lado, perderam para a Itália por 3 sets a 0, na primeira rodada e amargam, momentaneamente, a 16ª colocação, ainda sem pontos.

Apesar da derrota das americanas na estreia, o técnico Zé Roberto afirmou que espera um jogo difícil para o Brasil.

“Não tenho dúvida que vai ser um jogo extremamente competitivo. E apesar da derrota (para a Itália), elas (americanas) vão voltar diferente. Jogar contra elas sempre é complicado, pelo volume, pela qualidade, pela forma como elas pensam o jogo. Eu espero um jogo difícil, mas acho que nós temos que aproveitar o máximo possível para poder aprender, para poder mostrar aquilo que a gente está treinando e onde a gente tem que evoluir”, avaliou.

Para o duelo, Zé Roberto manteve as mesmas jogadoras que estiveram disponíveis contra a República Tcheca. Confira a lista abaixo:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

Brasil x Estados Unidos - saiba onde assistir

Data: 05/06

Horário: 21h00

Transmissão: Sportv 2

