Vencer a França e se classificar antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. É assim que as brasileiras podem iniciar a manhã deste sábado (28), no confronto diante das europeias, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, pela segunda rodada do Grupo F. Um resultado que acabaria com um tabu histórico entre as seleções.



Não é só no masculino que a França costuma incomodar o Brasil no futebol. No feminino, a Canarinho nunca derrotou a adversária. Ao todo, em 11 partidas, são cinco empates e seis derrotas. Da lista, dois encontros foram justamente em Copas.



Na edição de 2003, Brasil e França jogaram pela fase de grupos, empatando em 1x1. Katia Cilene marcou para as brasileiras, enquanto Pichon fez para as francesas.





O outro encontro aconteceu na Copa passada, em 2019, justamente realizada em solo francês. As anfitriãs eliminaram o País ao vencer por 2x1, nas oitavas de final, em confronto que foi definido na prorrogação. Henry e Gauvin anotaram os gols das donas da casa. Thaisa fez para as brasileiras.



"A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa também é fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo, e a gente tem total condição de reverter o histórico. Vai ser um jogo muito duro, resolvido nos detalhes ofensivos defensivos”, afirmou a zagueira Lauren.



Debinha e Bia Zaneratto, dupla de ataque da Seleção Brasileira, podem chegar ao 100º gol pela Canarinho. Juntas, elas somam 97. A primeira fez 58, enquanto a segunda anotou 39. Uma curiosidade: a camisa 10 Marta, sozinha, já balançou as redes 122 vezes pela equipe. A meia de 37 anos disputa sua última Copa do Mundo da carreira e ainda pode ampliar a marca.



Nas oito edições da Copa do Mundo Feminina, o Brasil teve por duas vezes as artilheiras da competição. Em 1997, Sissi dividiu o posto com Sun Wen, da China, ambas com sete gols. Com o mesmo número, Marta foi a goleadora da Copa de 2007. No Mundial de 2023, a maranhense Ary Borges, que já vestiu a camisa do Sport, lidera a tabela dos artilheiros, com três gols.



Na mesma chave, às 9h30, jogam Panamá e Jamaica, no Perth Retangular. As jamaicanas estão empatadas com as francesas na segunda posição, com um ponto, enquanto as panamenhas ocupam a lanterna do grupo, sem pontuação. A liderança é do Brasil, com três pontos.



Também na manhã deste sábado, duelam Suécia e Itália, às 4h30, pelo Grupo G.

Ficha técnica



Brasil



Letícia; Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Adriana e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage

França



Peyraud-Magnin; Lakrar, Élisa de Almeida, Cascarino e Karchaoui; Geyoro, Toletti e Majri; Diant, Le Sommer e Matéo. Técnico: Hervé Renard.



Local: Brisbane (Brisbane/AUS)

Horário: 7h

Árbitro: Kate Jacewicz (AUS). Assistentes: Kyoungmin Kim (COR) e Joanna Chakratis (AUS)

Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube e Twitch), do Fifa+ e do Globoplay (streaming)

