A- A+

Amistoso Brasil x França: veja onde assistir e prováveis escalações Bola rola às 17h, nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira entra em campo na tarde desta quinta-feira (26) para o principal desafio sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. Às 17h (horário de Brasília), a equipe brasileira encara a poderosa França, no Gillette Stadium, em Boston, em um dos últimos amistosos antes do Mundial.

Na próxima terça (31), às 21h, o Brasil fecha esta Data Fifa perante a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.

Os compromissos diante dos europeus serão os últimos para Ancelotti fazer testes visando a Copa. Em 31 de maio, no Maracanã, e 6 de junho, em Cleveland, a Seleção entra em campo contra Panamá e Egito, respectivamente. Para estas ocasiões, no entanto, o plantel será o convocado para o torneio disptudo nos Estados Unidos, México e Canadá. A lista final será anunciada em 18 de maio.

Mudanças

Com uma série de desfalques para o jogo com os franceses, Ancelotti vê como "normal" as ausências. Convocados, Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro foram cortados por lesões. Outros potenciais titulares como Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo estão fora de combate há mais tempo. O atacante do Real Madrid, por sinal, teve grave lesão no joelho e só volta aos gramados na próxima temporada.

"É um momento importante da temporada, com muitos jogos e jogos importantes, em todos os campeonatos. É normal que os jogadores tenham algum problema, mas é uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar que o grupo é muito bom mesmo que faltem jogadores importantes", falou Ancelotti.

Diante das baixas, o técnico do Brasil terá as principais novidades no setor defensivo. Sem Magalhães e Alex Sandro, o treinador adiantou que Léo Pereira e Douglas Santos serão titulares. Outra peça confirmada pelo italiano foi o lateral-direito Wesley. Na meta, Ederson deve assumir a camisa 1. Já na vaga de Marquinhos, com desgaste muscular, o comandante afirmou ter dúvidas entre Bremer e Ibañez.

Ofensividade

Apesar do pouco entrosamento da linha defensiva, o técnico da Seleção Brasileira garantiu que a ideia é ter um Brasil bastante ofensivo em campo, sem perder o equilíbrio entre os setores. Sem detalhar nomes, Ancelotti afirmou que vai manter uma formação com quatro atacantes. A tendência é que Raphinha, Gabriel Martinelli, Vini Jr. e Matheus Cunha sejam os escolhidos.

"Nestes meses, eu tenho pensado qual seria o melhor modelo de jogo para a equipe, diante das características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Amanhã (quinta-feira) é o mesmo. É um teste importante, queremos jogar fluído, controlando o jogo e tentando fazer bem as duas coisas. É muito importante ter equilíbrio, defender bem e jogar bem com a bola, mostrando a qualidade dos quatro da frente", salientou.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Gabriel Martinelli, Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

França

Maignan; Malo Gusto, Konate, Upamecano e Theo Hernandez, Tchouaméni e Rabiot; Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembelé e Mbappé. Técnico: Deschamps.

Local: Gillette Stadium (Boston/EUA)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Guido Gonzales (EUA)

Assistentes: Nick Uranga e Cory Richardson (ambos dos EUA)

VAR: Tim Ford (EUA)

Transmissão: TV Globo, SporTV e GETV

Veja também