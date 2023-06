Brasil x Guiné; saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

A Seleção Brasileira enfrenta Guiné, neste sábado (17), em amistoso disputado em Barcelona, no Estádio Cornellà-El Prat. Ainda sob o comando de um técnico interino, Ramon Menezes promove algumas estreias na amarelinha, como é o caso do pernambucano Joelinton. Outro ponto em destaque da partida é o marco contra o racismo no futebol, problema que Vini Jr teve que enfrentar na última temporada europeia. A bola rola a partir das 16h30 e tem transmissão da Globo e Sportv.

Na segunda partida após a Copa do Mundo e ainda no início de um novo ciclo, a Seleção terá a estreia de alguns atletas. Neste sábado, Joelinton e Ayrton Lucas estão cotados a fazerem seus primeiros minutos com a camisa amarela. Por outro lado, alguns nomes conhecidos permanecem, como são os casos de Marquinhos, Casemiro e do goleiro Alisson.

Camisas negras

Em uma campnha anti-racista, pela primeira vez na história, o selecionado brasileiro vestirá uniforme com as cores pretas. A ação é em resposta aos atos discriminatórios que ocorreram ao longo da última temporada europeia, principalmente contra Vini Jr, um dos melhores e mais importantes jogadores da atualidade.

Ficha técnica:

Brasil

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes.

Guiné

Kone; Conte, Saidou Sow, Mohamed Camara e Issiaga Sylla; Diawara, Moriba, Guilavogui, Kamano e Naby Keita; Guirassy. Técnico: Kaba Diawara.

Local: Estádio Cornellà-El Prat (Barcelona, Espanha)

Horário: 16h30

Árbitro: Andris Treismanis (Letônia). Assistentes: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs (ambos Letônia)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

