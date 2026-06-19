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Futebol Brasil x Haiti: confira escalações e onde assistir Confronto, que ocorre nesta sexta-feira (19), é válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026

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Mudança é a palavra de ordem na Seleção Brasileira para o jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Não somente na escalação e na formação tática, mas também na postura em campo. Mudar para vencer, convencer e recuperar a confiança para se aproximar da classificação à próxima fase.

Escalação

“Faremos algumas mudanças com jogadores que estão mais frescos do que outros. Temos que melhorar o equilíbrio, errar menos passes. Temos qualidade para isso. Na frente, temos atletas fortes, rápidos, potentes e o pensamento comum é de que podemos e temos que fazer melhor”, afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

O italiano apontou que não pretende fazer o Brasil ter uma “identidade clara” de jogo, já que prefere uma equipe com “muitas facetas”. Uma delas pode ser o retorno do esquema com quatro atacantes, sacando Lucas Paquetá do meio-campo e acionando Luiz Henrique ou Gabriel Martinelli. Na lateral direita, Danilo deve ocupar a vaga de Ibañez.

Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães serão mantidos. A dupla, há quase um mês, estava em lados opostos na final da Liga dos Campeões da Europa, entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Os franceses foram campeões após Gabriel perder a cobrança decisiva. Segundos após a frustração, ele foi amparado justamente pelo rival de clube, mas amigo de Seleção.

“Foi um momento de tristeza. A primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço, me deu toda a força. Estou com ele na Seleção há três anos e tenho aprendido sempre. Sou muito fã dele como pessoa e como jogador. Meu carinho por ele aumentou ainda mais após a final da Champions”.

Na frente, a dúvida é se o treinador começará novamente com Igor Thiago ou se vai testar Matheus Cunha. Endrick, a julgar pelas declarações do italiano, deve seguir como opção no banco de reservas.

“Matheus Cunha é mais associativo, com mais qualidade de meia do que Igor Thiago, que é um jogador mais forte nos duelos, agressivo na recuperação da bola. Endrick é outra coisa. Para mim, pessoalmente, é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nessa Copa do Mundo e na próxima. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade. Isso é um aspecto importante”, pontuou.

O Brasil já enfrentou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016. Ainda assim, Ancelotti pregou respeito ao adversário.

“Haiti mostrou qualidade contra a Escócia. Tem um sistema organizado, claro e um centroavante alto na frente. Jogam um bom futebol e temos de respeitar. Todos que jogam uma Copa do Mundo estão motivados. Não há partida com resultado claro”, disse o treinador.

Demais jogos

A rodada ainda terá mais dois jogos. Também pelo Grupo C, a Escócia pega o Marrocos, às 19h, em Boston. Em Seattle, pelo Grupo D, o confronto será entre Estados Unidos e Austrália, às 16h.

Ficha técnica

Brasil

Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Fabinho (Casemiro), Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Vini Júnior, Luiz Henrique e Igor Thiago (Matheus Cunha). Técnico: Carlo Ancelotti

Haiti

Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Bellegarde, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson e Ruben Providence; Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné

Local: Lincoln Financial Field (Filadélfia/EUA)

Horário: 21h30

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP). Assistentes: José Enrique Naranjo (ESP) e Diego Sanchez (ESP)

Transmissão: Globo, SporTV, Cazé TV e SBT

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