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Seleção Brasileira Brasil x Índia: Ancelotti faz testes em treino e muda ataque da Seleção O centroavante Pedro, do Flamengo, ficou com a vaga de Raphinha no ataque

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou a sexta-feira de trabalho para promover várias mudanças e fazer testes no atacado, a fim de definir a seleção brasileira que encara a Índia no terceiro e último jogo desta Data Fifa. A principal novidade neste pacote de alterações está no ataque. O centroavante Pedro, do Flamengo, ficou com a vaga de Raphinha no ataque.

Na atividade, de acordo com o ge o atacante da equipe carioca teve a companhia de Estevão e Vini Jr. A ideia é ter os dois jogadores explorando os lados do campo em velocidade com o avante rubro-negro trabalhando como referência na área.

Outro candidato ao posto do craque do Barcelona (Raphinha foi cortado por causa de um desconforto na coxa direita), o jovem Endrick também foi observado pelo treinador italiano por alguns minutos como opção, caso ele opte por adotar uma estratégia alternativa contra os indianos.

Com a intenção clara de rodar o elenco, Ancelotti deverá promover a entrada do goleiro Pedro Morisco e do defensor Arthur Dias. Titular nos dois encontros com a Austrália, o volante Bruno Guimarães, desta vez, vai começar no banco de reservas.

A confirmação da equipe titular vai ser feita somente na preleção, mas a tendência é que ele mande a campo o time que iniciou o treinamento desta sexta-feira.

Assim, o time que vai enfrentar a seleção da Índia deve ter a seguinte formação: Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Júnior.

Este vai ser o primeiro compromisso entre as duas seleções em toda a história. Com expectativa de grande público, o jogo será disputado neste sábado, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, às 11h (horário de Brasília).

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