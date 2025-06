A- A+

Vôlei Brasil x Irã: saiba onde assistir à estreia da Seleção masculina de vôlei na Liga das Nações Duelo acontece nesta quarta-feira (11), às 17h30, no Rio de Janeiro

Brasil e Irã iniciam suas jornadas na Liga das Nações masculina de Vôlei (VNL), nesta quarta-feira (11), a partir das 17h30, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Mais uma vez sob o comando do técnico Bernardinho, a Seleção Brasileira masculina de vôlei inicia o novo ciclo precisando encontrar novas referências.

Dois dos principais nomes do Brasil há pelo menos quatro ciclos olímpicos, o central Lucão e o levantador Bruninho não farão parte desta nova etapa. Outra referência, o ponteiro Lucarelli está fora da primeira semana por lesão no ombro.

Lukas Bergmann surge como uma das possíveis lideranças técnicas neste novo ciclo - Foto: Divulgação/CBV

Em busca que novas lideranças dentro do grupo, nesta etapa, o central Flávio será o capitão da seleção masculina.

"É uma honra imensa ser o capitão da Seleção nesta primeira semana da VNL. É uma responsabilidade muito grande de liderar esses jovens, ficou, para mim, passar um pouco da experiência do que já vivi lá fora para essa garotada no início de ciclo", disse Flávio.

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores do Brasil relacionados para o duelo de estreia da Liga das Nações contra o Irã:

Levantadores: Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Sabino

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann, Maicon e Arthur Bento

Centrais: Judson, Thiery e Flávio

Líberos: Maique e Alê Elias



Brasil x Irã - saiba onde assistir

Data:11/06

Horário: 17h30

Local: Maracanãzinho (Rio de Janeiro/Brasil)

Transmissão: Sportv 2



