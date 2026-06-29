Brasil x Japão: confira escalações e onde assistir ao duelo pela segunda fase da Copa do Mundo
Seleção inicia fase de mata-mata em busca do hexacampeonato. Confronto será nesta segunda-feira (29), às 14h, em Houston
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Chegou a hora do mata-mata na Copa do Mundo. A etapa que não permite mais testes e que cobra caro qualquer erro. O primeiro dos sonhados cinco jogos da caminhada do Brasil rumo ao hexacampeonato será nesta segunda-feira (29), contra o Japão, em Houston, às 14h, pela segunda fase.
Histórico
Brasil e Japão já se enfrentaram 14 vezes na história, com supremacia dos pentacampeões mundiais. São 11 vitórias, dois empates e uma derrota. Em Copas, as seleções se encontraram apenas uma vez, em 2006, com goleada por 4x1 na primeira fase.
No duelo mais recente entre as seleções, em amistoso disputado no ano passado, o Japão venceu o Brasil por 3x2. A Amarelinha já estava sob o comando do italiano Carlo Ancelotti.
“Nas últimas edições da Copa do Mundo, vimos muita seleção grande cair para equipes que não estavam na primeira prateleira. O futebol é muito equilibrado. Vimos isso também na Copa do Mundo de Clubes. Até mesmo um time de menor escalão pode enfrentar uma grande equipe. Não desvalorizamos qualquer adversário”, iniciou o zagueiro Marquinhos.
“Na última Copa, nós fomos eliminados pela Croácia (nos pênaltis, nas quartas de final, após 1x1 na prorrogação) quando todos falavam que a gente era melhor do que eles. No último Mundial de Clubes, meu time, o PSG, perdeu para o Botafogo (na primeira fase, por 1x0), com muitos falando também que estávamos muito acima. No futebol, você precisa mostrar isso (favoritismo) dentro de campo. Temos de fazer um grande jogo e mostrar em ações que somos o melhor time”, completou.
O técnico Carlo Ancelotti não confirmou a escalação, mas a tendência é que o Brasil seja o mesmo que derrotou a Escócia por 3x0 na fase de grupos.
“Precisamos ter coração, ideia clara e entrar preparados para tudo que pode acontecer em uma eliminatória. A equipe está motivada e tem confiança. Jogaremos contra um time forte, que tem boa organização, qualidade e precisamos saber o que queremos fazer no campo”, declarou.
Utilizado na reta final do jogo contra a Escócia, o atacante Neymar pode ganhar ainda mais minutos perante o Japão. “Ele está evoluindo bem. Uma pena ele não ter treinado todo o tempo com a gente. Ele pode jogar mais do que 15 minutos, mas isso depende também do contexto do jogo”.
Próxima fase
Caso avance de fase, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que acontece na terça-feira (30), em Dallas, às 14h.
Ficha técnica
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti
Japão
Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura e Ayumu Seko; Hiroki Ito, Ao Tanaka, Ritsu Doan e Daizen Maeda; Keito Nakamura, Daichi Kamada e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Local: NRG Stadium (Houston/EUA)
Horário: 14h
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ambos da ITA)
Transmissões: Globo, SporTV, getv, Cazé TV, SBT