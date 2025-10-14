A- A+

Futebol Brasil x Japão: confira escalações e onde assistir Confronto será nesta terça-feira, às 7h30, em Tóquio. Seleção deve entrar em campo com time bastante modificado

Um Brasil bastante modificado vai a campo nesta terça-feira, no estádio Ajinomoto, em Tóquio, para enfrentar o Japão, em mais um amistoso que servirá para o técnico Carlo Ancelotti fazer observações de atletas que podem disputar a Copa do Mundo de 2026. Com um detalhe: o italiano indicou que pode ter a lista definitiva de convocados já em março do ano que vem.





"É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido", disse Ancelotti

A tendência é que apenas os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Júnior, comecem novamente entre os titulares. Nas demais posições, um Brasil com diversos atletas estreando entre os 11, como o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Paulo Henrique

“Jogo bonito”

Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na semana passada, a imprensa internacional destacou que Ancelotti resgatou o "jogo bonito" da Seleção. Apesar de admitir o seu desejo de ver a equipe jogando um futebol vistoso, ele ponderou e destacou a necessidade de o time também ter segurança na parte defensiva - o Brasil levou apenas um gol sob o comando do italiano, na derrota por 1x0 contra a Bolívia, na altitude, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"A Seleção Brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem a qualidade individual que os jogadores apresentam e também o compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem, que é um aspecto importante", destacou.

Neymar

Como em quase toda coletiva da Seleção Brasileira, Neymar voltou a ser assunto. Enquanto a Seleção funciona e dispõe de um vasto leque de jogadores em grande fase no setor ofensivo, o craque novamente está ausente de jogos do Santos para tratar uma lesão. Ancelotti não descarta o atacante na Copa e ainda acredita que ele pode voltar a jogar no mais alto nível.

“Quando Neymar está bem, ele tem qualidade para jogar não apenas na Seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou o técnico. O último jogo do camisa 10 com a camisa do Brasil foi em outubro de 2023, nas Eliminatórias, contra o Uruguai.

Após enfrentar o Japão, o Brasil ainda terá outros dois compromissos no ano, em novembro. Em Londres, na Inglaterra, a equipe enfrenta Senegal. Depois, encara a Tunísia, em Paris, na França. A Seleção terá outros dois amistosos em março de 2026, antes da estreia na Copa do Mundo, em junho.

Ficha técnica

Brasil

Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti

Japão

Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu

Local: Ajinomoto Stadium (Tóquio-JAP)

Horário: 7h30

Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR). Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)

Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube).

Veja também