Brasil x Japão: escalação confirmada para o primeiro mata-mata da seleção na Copa do Mundo
Comanda por Ancelotti, Canarinho entra em campo com time entrosado após vitórias na primeira fase
Depois de terminar como líder do Grupo C, o Brasil encontra, nesta segunda-feira (29), seu primeiro adversário em partida eliminatória na Copa do Mundo de 2026. O Japão chega com uma equipe que merece atenção. Afinal, os Samurais fizeram grandes atuações na fase de grupos. A partida será disputada no Estádio de Houston, às 14h.
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Histórico
Com 7 pontos, o Brasil terminou a primeira fase somando um empate em 1 a 1 contra Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0.
O Japão avançou como segundo colocado do Grupo F. A equipe empatou em 2 a 2 com a Holanda, goleou a Tunísia por 4 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Suécia.
O último confronto da Canarinho com os Samurais foi um amistoso no ano passado. A partida terminou em 3 a 2, com vitória dos japoneses. Contudo, o histórico entre os dois países favorece o Brasil. São 14 confrontos, com 11 vitórias brasileiras, dois empates e uma derrota — justamente a do último encontro.
Confira a escalação:
O comandante Ancelotti repete a receita que superou a Escócia na última quarta-feira (24).
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão
Zion Suzuki; Taniguchi, Ito, Tomiyasu; Doan, Maeda, Nakamura, Ito, Kamada, Sano; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Local: NRG Stadium (Houston/EUA)
Horário: 14h
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ambos da ITA)
Transmissões: Globo, SporTV, ge.tv, Cazé TV e SBT