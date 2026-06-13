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COPA DO MUNDO Brasil x Marrocos: astrologia aponta estreia complicada da seleção na Copa do Mundo Mapa astral prevê jogo duro, mas astrológo da Escola Saturnália aposta aposta no hexa e em jogador reserva como solução

O céu não parece dos mais favoráveis para a Seleção Brasileira no duelo contra Marrocos neste sábado (13) pela Copa do Mundo 2026. A estreia da equipe canarinha pode ser mais complicada do que muitos torcedores imaginam — pelo menos na visão dos astros.

A escola de astrologia Saturnalia traçou o mapa astral da partida para interpretar as energias e identificar tendências que podem influenciar o clima do jogo, e encontrou sinais de um confronto difícil para o time de Carlo Ancelotti.

"O mapa é sofrível do ponto de vista astrológico", resume o astrólogo João Acuio, responsável pela coluna "Astrologia da Bola", publicada pela escola durante os Mundiais.

Segundo ele, a principal questão está na posição da Lua, que faz poucos aspectos durante a partida. Na linguagem da astrologia, isso indicaria um jogo em que as coisas têm dificuldade para fluir. "É como se nada andasse muito para um lado nem para o outro. Existe muito esforço, mas pouco resultado", explica.

Apesar do cenário pouco favorável, Acuio acredita que o Brasil tem chances de sair com a vitória. Seu palpite é um apertado 1 a 0, com um detalhe curioso: o gol viria do banco de reservas. A aposta é no atacante Endrick, que acredita ser o nome deste Mundial.

"Ele tem um mapa interessante para esta Copa, nasceu no mesmo dia que a Seleção Brasileira, 21 de julho de 1914. Não é titular porque porque o técnico entende que tem que ser um jogador mais experiente pra começar a Copa", acredita.

O astrólogo faz questão de ressaltar que previsões esportivas estão longe de ser uma ciência exata.

"A pior coisa é astrólogo torcedor. A gente vê sinal em tudo" brinca.

Por isso, admite que o Brasil pode até empatar ou perder para Marrocos. Ainda assim, sua leitura para o restante da competição é otimista.

"Curiosamente, o mapa da Seleção para a Copa é melhor do que o mapa desta partida, que é mais problemática por conta do dia astrológico e também pela estreia. É natural que a equipe entre desacreditada, é assim sempre, mas vejo indicações mais positivas para o torneio do que muita gente poderia supor", aposta.

Além da análise dos jogos da Copa, Acuio também estuda há anos o mapa astral da própria Seleção Brasileira.

Segundo ele, esse mapa ajuda a compreender momentos marcantes da história do futebol nacional, das glórias dos títulos mundiais às grandes decepções, como o Maracanaço de 1950. Se os astros estarão certos desta vez, só o apito final poderá dizer.

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