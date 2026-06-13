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Futebol Brasil x Marrocos: confira escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Seleção estreia no Grupo C da competição em busca de uma vitória para inciar bem caminhada rumo ao acesso

Começa hoje. A ansiedade, o nervosismo, a tensão. A emoção no hino nacional. As primeiras críticas e elogios. O retorno de antigas superstições e a criação de novas. O sonho do hexa. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado (14), contra Marrocos, em Nova Jersey, pelo Grupo C. Se a primeira impressão é a que fica, então a Seleção precisa provar que tem capacidade de chegar até o fim da festa, no dia 19 de julho, levantando pela sexta vez a taça mais desejada do planeta.

Escalação

O técnico Carlo Ancelotti não confirmou a escalação, mas tudo indica que o Brasil deve montar uma equipe com três peças de meio-campo. Sendo assim, Lucas Paquetá deve pegar a vaga de Luiz Henrique. Na lateral direita, sem Wesley, cortado por lesão, Danilo será o titular.

Multicampeão por clubes na Europa, o italiano não escondeu o sentimento especial em estrear em uma Copa do Mundo como treinador da Seleção Brasileira.

“É uma experiência nova, algo especial representar o país do futebol. A seleção mais premiada do mundo. É uma responsabilidade e uma honra. Quero aproveitar isso com alegria porque é um momento muito bonito da minha história”, destacou.

Como de costume, o treinador também foi questionado sobre como está a preparação de Neymar para a Copa. Fora da lista de relacionados para o jogo contra Marrocos, a expectativa da comissão técnica é contar com o camisa 10 na próxima semana, de olho no duelo perante o Haiti, no dia 19 de junho.

“Ele está trabalhando forte porque quer se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se junte ao grupo nos treinos da próxima semana. Não o convocamos somente pela qualidade inquestionável dele, mas também pela experiência. Ele pode ser um exemplo aos jogadores mais jovens que temos”, declarou.



Sem Neymar, a aposta da Seleção recai nos ombros de Vini Júnior. O atacante aproveitou a oportunidade para reforçar a confiança no Brasil mesmo diante de outros campeões mundiais que possuem melhor desempenho nos últimos anos.

“Chegamos para sermos campeões. Estamos no nível das grandes seleções. Temos grandes jogadores e estamos melhorando nos últimos meses. Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem chegou à final passada ou quem ganhou a última Eurocopa e Copa América. O que importa é que vai acontecer a partir de agora".

Retrospecto

Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história. A primeira em amistoso disputado em 1997, com vitória sul-americana por 2x0. A segunda vez foi justamente em uma Copa do Mundo, em 1998, com triunfo por 3x0 diante dos africanos. O encontro mais recente foi em 2023, em amistoso, com os marroquinos ganhando por 2x1.

Ficha técnica

Brasil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti

Marrocos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Local: MetLife Stadium (Nova Jersey/EUA)

Horário: 19h

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia). Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Eslovênia)

Transmissão: TV Globo, Ge TV, Sportv, Globoplay, CazéTV, SBT e Nsports.

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