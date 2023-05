A- A+

Copa do Mundo Brasil x Nigéria: seleção brasileira briga por classificação no Mundial sub-20 Bola rola às 15h, em La Plata, na Argentina

Depois de se recuperar na Copa do Mundo sub-20, o Brasil tem mais um jogo decisivo neste sábado (27). A seleção canarinha entra em campo às 15h no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, disputando a liderança e uma vaga nas oitavas de final do torneio de base. Os adversários serão da seleção da Nigéria, líderes e invictos até o presente momento.

Depois do baque da estreia diante da Itália, a seleção comandada por Ramon Menezes soube se recuperar bem e goleou a República Dominica na última partida. Com um desenho tático novo, a Amarelinha conseguiu ser mais equilibrada, e não tomou conhecimento do adversário.

O Brasil é o atual segundo colocado com três pontos, mesma pontuação dos italianos, que estão atrás no saldo de gols. A Nigéria lidera o Grupo D com seis pontos e está virtualmente classificada. Para não depender de ninguém, uma vitória garante a Seleção na próxima fase. Caso não consiga vencer, o Brasil terá de torcer por outros resultados para ficar entre os quatro terceiros colocados com melhor pontuação, ou um tropeço da Itália diante dos dominicanos.

Ronald, volante da base do Grêmio, comentou sobre a pressão que há ao estar representando a amarelinha numa Copa do Mundo e dos objetivos do grupo. “Bom, para nós o Brasil sempre tem que estar em primeiro. Quanto mais o Brasil buscar a primeira colocação, melhor. Mas, o mais importante é classificar nesse Mundial. A gente vai buscar isso. Não importa se é em primeiro, segundo ou terceiro. Mas se for primeiro, melhor ainda”, disse o camisa 15.

Polêmica nigeriana

Segundo fato que repercutiu na imprensa nigeriana, o defensor e capitão da seleção nigeriana, Daniel Bameyi, está inscrito na competição como jogador da base do Yum Yum FC. No entanto, de acordo com os nigerianos o clube não existe. A equipe que seria sediada em Abuja, não tem registro no futebol local.

Daniel, atleta de apenas 17 anos, já teve convocações para as mais diferentes categorias em menos de um ano. Fez parte do elenco principal em amistoso contra a Costa Rica, em novembro de 2022. Em março, disputou a Copa Africana de Nações sub-20, onde terminou na terceira colocação. Alguns dias depois foi novamente convocado para a equipe principal nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Registros dão conta que também participou de jogos com a seleção sub-23 do país africano.

Zagueiro de origem, Bameyi vem atuando na lateral-direita no Mundial. Segundo o Own Goal Nigeria, o atleta já chama atenção de clubes alguns clubes italianos.

Exclusive: Italian Giants Go Head To Head For Nigeria U20 Captain Daniel Bameyi https://t.co/04omA7qgsj pic.twitter.com/0uxkknaCeF — owngoalnigeria (@owngoalnigeria) May 26, 2023

Veja também

SANTA CRUZ Após empate do Santa, Conceição dispara: "com um a mais, parecia que a gente estava com um a menos"