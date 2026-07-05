Brasil x Noruega: confira escalações e onde assistir ao jogo pelas oitavas da Copa do Mundo
Vencedor do confronto vai enfrentar nas quartas de final quem passar de México e Inglaterra
Brasil e Noruega carregam histórias que ajudaram a moldar suas identidades. De um lado, os povos indígenas, habitantes originários do território brasileiro, formam um dos pilares da identidade nacional, acrescida posteriormente pela chegada dos portugueses, africanos e imigrantes de diversas partes do mundo. Do outro, a Noruega preserva a herança dos vikings, navegadores que marcaram a história da Escandinávia. Séculos depois, essas duas nações escrevem um novo capítulo desse percurso, agora no futebol. Neste domingo (5), em Nova Jersey, as seleções se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Histórico
A Noruega é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil tendo enfrentado os pentacampeões mundiais mais de duas vezes. Ao todo, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates. Um dos duelos foi válido por uma Copa do Mundo. Na edição de 1998, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, com derrota brasileira por 2x1. Os demais jogos foram em amistosos realizados em 1988 (1x1), 1997 (4x2) e 2006 (1x1).
Para o confronto deste fim de semana, o Brasil não terá a presença do meia Lucas Paquetá, com lesão na coxa. O técnico Carlo Ancelotti não confirmou o substituto, mas Danilo Santos é o mais cotado. Ederson, Gabriel Martinelli e Endrick são outras opções. Quanto a Neymar, a tendência é que o camisa 10 continue no banco de reservas. Ancelotti, porém, indicou que o atleta já tem condições de atuar por 90 minutos.
Rivalidade
O confronto entre europeus e sul-americanos vai reeditar um embate comum no Campeonato Inglês: o de Haaland, do Manchester City, contra atletas que atuam na liga, como Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Arsenal), Alisson (Liverpool), Rayan (Bournemouth), Casemiro e Matheus Cunha (Manchester United), além de Igor Thiago (Brentford), que foi vice-artilheiro da competição inglesa, com 22 gols, atrás justamente do norueguês.
"Eu acho que o Haaland é um grande jogador, já demonstrou em todos os momentos que teve oportunidade. Desde o Borussia Dortmund eu o acompanho bastante. Já enfrentei muitas vezes, joguei também na Alemanha e na Inglaterra. Temos que estar muito focados não só nele, mas em vários jogadores muito fortes da seleção norueguesa", afirmou o atacante Matheus Cunha.
Adversário
Quem passar do duelo entre Brasil e Noruega vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do jogo entre México e Inglaterra, às 21h, no estádio Azteca.
Ficha técnica
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Gabriel Martinelli); Vini Júnior, Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti
Noruega
Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Nusa Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken
Local: MetLife Stadium (Nova Jersey/EUA)
Horário: 17h
Árbitro: Ismail Elfath (EUA). Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA)
Transmissão: TV Globo, sportv, getv, ge.globo, SBT e CazéTV