Brasil x Noruega terá arbitragem norte-americana nas oitavas da Copa do Mundo

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A Fifa definiu nesta sexta-feira a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O norte-americano Ismail Elfath será o árbitro da partida de domingo, às 17h, que vale vaga nas quartas de final.



Elfath será auxiliado pelos também norte-americanos Corey Parker e Kyle Atkins, enquanto o hondurenho Said Martínez atuará como quarto árbitro. A entidade ainda não confirmou a equipe que ficará encarregada do árbitro de vídeo (VAR).



Será a terceira partida do árbitro na competição. Na fase de grupos, ele esteve à frente do empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai, sem protagonizar lances de grande repercussão.





A seleção brasileira chega ao confronto após superar o Japão por 2 a 1 em uma partida de alto grau de dificuldade, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final.

Agora, Carlo Ancelotti concentra os últimos ajustes para enfrentar a Noruega e definir quem ocupará a vaga deixada por Lucas Paquetá, fora por lesão. Danilo Santos aparece como a principal opção para o meio-campo.



Do outro lado estará uma equipe comandada por Erling Haaland e que representa um grande desafio para o Brasil. Em quatro confrontos entre as seleções, os brasileiros nunca venceram os noruegueses.

O retrospecto registra dois empates e duas vitórias da Noruega, incluindo o duelo da Copa do Mundo de 1998, na França, quando os europeus venceram por 2 a 1 a equipe dirigida por Zagallo.

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