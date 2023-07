A- A+

Chegou a vez de o Brasil estrear na Copa do Mundo feminina. Nesta segunda (24), às 8h (horário de Brasília), no Hindmarsh, a Seleção enfrenta o Panamá, pela primeira rodada do Grupo F da competição. No outro duelo da chave, realizado no último domingo (23), França e Jamaica empataram em 0x0.



A Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia é a sexta e última que Marta disputará com a camisa da Seleção. Eleita seis vezes a melhor jogadora do planeta, a camisa 10 chegou a sair mais cedo de um dos treinamentos na semana passada, mas não preocupa para o confronto.



“Marta é uma jogadora especial em um time especial, e eu acho que a palavra-chave é 'juntas'. Temos algumas jogadoras jovens e outras experientes, como ela, que podem nos ajudar a vencer o jogo", afirmou a técnica da equipe, Pia Sundhage.



Por falar em união, a lateral Tamires ressaltou o fator como essencial para a Seleção conseguir avançar na competição e manter vivo o sonho de conquistar pela primeira vez na história o título da Copa.



“Ser vulnerável e ter medo é normal, faz parte do jogo. Mas a gente vai se ajudar. O que não podemos é ter preciosismo. Então, não pode uma querer ser melhor que a outra. O ego não pode falar mais alto. Temos que estar juntas o tempo todo, porque Copa do Mundo se joga em equipe e se vence em equipe”, enfatizou.



Tamires também celebrou o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo, ressaltando a maior visibilidade e investimentos no esporte. "Na Copa de 2015, a gente jogou no Canadá e tinha apenas uma jornalista lá. E olha quantas jornalistas nós temos aqui. Isso tem sido muito positivo e as atletas também têm entendido a sua responsabilidade de vestir essa camisa. Tem sido muito gratificante estar aqui, podendo viver tudo isso", comemorou.



No lado do Panamá, o técnico Ignacio Quintana diz que a equipe não vai se intimidar diante das brasileiras. "Vamos jogar de igual para igual contra um time que está acima de nós no ranking. São 11 contra 11 em campo e vamos mostrar porque estamos aqui. O Brasil também é vulnerável, vamos tentar tirar proveito disso. Provavelmente não teremos a iniciativa, mas já passamos por isso",

declarou.

Colômbia x Coreia do Sul

Mais tarde, às 23h, no estádio de Sydney, Colômbia e Coreia do Sul se enfrentam pelo Grupo H. As sul-americanas chegam como favoritas ao confronto, mas as asiáticas contam com o talento de Ji So-Yun, meia do Chelsea.



Ficha técnica



Brasil

Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse (Bia Zaneratto). Técnico: Pia Sundhage



Panamá

Bailey; Castillo, Natis, Pinzón, Baltrip-Reyes e Jaén; Cedeño, Quintero, González e Cox; Tanner. Técnico: Ignacio Quintana.



Local: Hindmarsh Stadium (Adelaide/AUS)

Horário: 8h (de Brasília)

Árbitro: Cheryl Foster

Assistentes: Michelle O'Neill e Franca Overtoom

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV, Fifa+

