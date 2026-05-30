Brasil x Panamá: veja escalações e onde assistir
Amistoso será disputado neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã
Ressacada, em Florianópolis. Castelão, em Fortaleza. Pouco é dito, mas foram nesses dois estádios que a Seleção fez as últimas partidas em solo brasileiro antes dos mundiais de 1994 e 2002, respectivamente. Catarinenses e cearenses foram pé quentes na despedida. A missão agora de mandar a energia positiva rumo ao hexacampeonato será dos cariocas. Neste sábado (30), no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Brasil se despede do País antes de viajar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O confronto será às 18h30, contra o Panamá.
Será o penúltimo teste da Seleção Brasileira antes do início da Copa. O amistoso derradeiro será contra o Egito, no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland. Depois, a equipe só volta a campo no dia 13, já pelo Mundial, em Nova Jersey, contra Marrocos.
Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, além do atacante Gabriel Martinelli. Todos estarão ausentes por conta da disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado (30), na Hungria.
Neymar
Quem também não estará em campo é o atacante Neymar. O jogador se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha direita e a expectativa é de retorno na primeira fase da Copa. O prazo limite para um atleta ser cortado e substituído por outro nome que estava na pré-lista é 12 de junho, um dia antes da estreia do Brasil.
Sem Neymar, a tendência é que a Seleção inicie o amistoso com o quarteto ofensivo formado por Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Júnior.
“Nos períodos em que tivemos a oportunidade, não só nós quatro, mas outros atacantes quando entraram também conseguiram se adaptar às funções que o Ancelotti pede. Infelizmente aconteceu algo muito triste com o corte de Estêvão, mas independente de quem começa jogando, todos vão ter tranquilidade e qualidade para exercer a função da melhor maneira possível”, afirmou o meia Matheus Cunha.
Sem um “9” de origem, Ancelotti acabou optando por utilizar Cunha no posto. Função que não incomoda o paraibano.
"No meu ciclo na Seleção, eu tive mais atuações entre linhas, em alguns momentos jogando como meia. Sem dúvida, é uma função que consigo exercer bem. Estou feliz com tudo o que vem acontecendo para disputar minha primeira Copa do Mundo", disse.
Histórico
Brasil e Panamá já se enfrentaram cinco vezes na história. São quatro vitórias brasileiras e um empate - o resultado de igualdade foi no encontro mais recente, em amistoso disputado em 2019.
Ficha técnica
Brasil
Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Panamá
Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, Cristian Martínez e César Yanis; Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.
Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)
Horário: 19h
Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha). Assistentes: Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn (Alemanha)
VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder (Alemanha)
Transmissão: TV Globo, Sportv, GeTV, Globoplay