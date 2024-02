A- A+

Pré-Olímpico De olho em Paris, Brasil estreia na fase final do Pré-Olímpico contra o Paraguai; Saiba onde ver Além do adversário desta segunda (5), Seleção terá Venezuela e Argentina como adversários do quadrangular final

O Brasil inicia nesta segunda (5) a sua jornada na fase final do Torneio Pré-Olímpico. Querendo confirmar sua vaga na disputa de futebol nas Olimpíadas de Paris, a seleção terá pela frente o Paraguai, às 17h, como primeiro adversário do quadrangular final.

Brasil

Apesar de ter terminado a primeira fase do Torneio Pré-Olímpico na primeira colocação do grupo A, com três vitórias em quatro jogos, a Seleção vem de derrota para a anfitriã Venezuela na última rodada por 3 a 1.

Na ocasião, o técnico Ramon Menezes optou por escalar um time alternativo, já que a Seleção tinha garantido sua classificação antecipadamente para a fase final. A expectativa é que, desta vez, o Brasil opte por força máxima e tenha os retornos de Endrick, John Kennedy e Andrey.

Paraguai

Assim como os brasileiros, os paraguaios vêm de derrota para o Chile por 2 a 1, no fechamento da primeira fase do torneio. Contudo, a equipe também já tinha confirmado presença no quadrangular de forma antecipada, ficando em segundo lugar do grupo B com 7 pontos.

O Paraguai conseguiu ótimos resultados na competição, incluindo um empate em 1 a 1 com a Argentina, e uma grande vitória por 4 a 3 contra o Uruguai. Além disso, a seleção conta com um dos artilheiros do torneio com três gols, o meio-campista Diego Gómez, que atua ao lado de Messi, no Inter Miami.

Onde assistir

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) e será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

Outro jogo

Além do jogo do Brasil, Argentina e Venezuela também iniciam sua caminhada no quadrangular final nesta segunda (5). As duas seleções jogam entre si às 20h (horário de Brasília). A partida também será transmitida pelo SporTV.



