Brasil x Paraguai pelo Sul-americano sub-20; veja as escalações e saiba onde assistir

A- A+

Pela 3° rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, o Brasil encara o Paraguai nesta segunda-feira (06), às 19h30. A partida acontece em Bogotá.

Na primeira fase da competição, a Seleção Brasileira venceu os paraguaios por 2 a 1, com gols de Stênio e Ronald.

O Brasil começou muito bem o hexagonal final. Até o momento foram duas vitórias nas duas partidas disputadas, contra Equador e Venezuela.

Vitor Roque, atacante do Athletico-PR, foi é o destaque do Brasil no hexagonal final com três gols.

Prováveis escalações:

Brasil sub-20: Mycael; Arthur, Jean Henrique, Robert Renan e Patryck; Andrey Santos, Marlon Gomes, Giovane e Guilherme Biro; Vitor Roque e Alexsander. Técnico: Ramon Menezes.

Paraguai sub-20: Álvaro González; Núñez Duarte, Gilberto Flores e Aguilar; Nelson Gauto, Diego González e Ariel Gamarra; Segovia, Kevin Pereira e Allan Wlk. Técnico: Aldo Bobadilla.



Veja também

Futebol Kayon ganha moral com Dado Cavalcanti após gol contra o CRB