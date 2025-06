Brasil x Paraguai: veja escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

A- A+

O Brasil pode garantir hoje a vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Ainda que um objetivo modesto, a julgar o currículo de uma seleção que nunca ficou fora da disputa, além de ser a maior ganhadora da competição, com cinco taças, o feito pode dar mais tranquilidade para o trabalho do técnico Carlo Ancelotti nas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas.

Para isso, o Brasil, em quarto lugar, com 22 pontos, precisa vencer o Paraguai, em terceiro, com 24, nesta terça (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, além de torcer pela derrota da Venezuela para o Uruguai, no estádio Centenário. Caso o cenário acima ocorra, a Seleção vai a 25 e não poderá mais ser passada pela Venezuela, atualmente em sexto, com 18. Os brasileiros ainda enfrentarão Chile e Bolívia na reta final das Eliminatórias.

Aniversariante

Ancelotti completa 66 anos hoje e, de presente, espera a primeira vitória com a Seleção. Ano que vem, nesta data exata, será a véspera da Copa, principal objetivo dos brasileiros e sonho que o experiente treinador nunca alcançou.

Como atleta, ele se machucou antes do Mundial de 82 e não integrou a seleção italiana tricampeã. Em 1986 e 1990, esteve no grupo que caiu nas oitavas e semifinais, respectivamente. Em 1994, foi auxiliar-técnico de Arrigo Sacchi, perdendo a final justamente para o Brasil.

“O que posso recordar dos outros mundiais é que foram experiências muito bonitas, particulares. Tivemos perto de conquistar nos anos 1990 e agora posso ter êxito em 2026 com o Brasil”, revelou, minimizando a pressão diante da missão.

“A pressão está em todos os lugares. Futebol é paixão. No Brasil ainda mais por ser um país muito passional pelo futebol e pela seleção. O que posso destacar nos primeiros dias é que há muito amor pela equipe e isso aumenta a responsabilidade que temos”, completou.

Time

Quanto à escalação, Raphinha, que cumpriu suspensão diante do Equador, volta ao time, na vaga de Estêvão. “Uma boa notícia para todos nós porque ele tem demonstrado ser um dos melhores jogadores no momento. Vai nos ajudar muito. Necessitamos vencer bem para nos classificarmos. A presença dele será muito importante”, frisou. Outra mudança será a entrada de Matheus Cunha no lugar de Richarlison.

Nas demais posições, o Brasil deve ser o mesmo da estreia, ainda que Ancelotti aguarde uma postura mais ofensiva. “Tentaremos fazer uma partida intensa, jogando bem, com um futebol de ataque, levando em conta o valor também da equipe rival, que é muito forte. O Paraguai tem jogado bem, de forma sólida”, alertou.

Ficha técnica



Brasil

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Paraguai

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Gómez, Galarza e Almirón; Enciso e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro



Local: Neo Química Arena (São Paulo/SP)

Horário: 21h45

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: TV Globo e Sportv

Veja também